В Баренцевом море затонуло российское судно с 19 рыбаками на борту 28.12.2020, 9:08

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Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

17 человек пропали без вести.

Рыболовецкое судно затонуло у Новой Земли в Архангельской области, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС РФ.

«В 07.30 поступила информация о затоплении судна „Онега“ № МК 0331 (порт приписки — Мурманск) в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области. Экипаж 19 человек. Спасены два человека, проводятся поиски судном „Войково“», — сказали в МЧС.

По данным ведомства, судно вело рыболовный промысел, причиной затопления стало обледенение.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, поиски экипажа продолжаются.

«В настоящее время на поиск экипажа направлены пять судов. Одно из них подняло двух живых моряков, они были в гидрокостюмах, связи с остальными нет», — сказал собеседник агентства, добавив, что метеорологи предупреждали об угрозе обледенения.

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