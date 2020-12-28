Деду прочат прививон

Деду прочат прививон5
- 28.12.2020, 9:43
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Что ему там вкололи — не проверишь.
Будущая прививка Путина от ковида объявлена его пресс-скрепкой Песковым в таинственных и торжественных канцелярских выражениях:
«Мы имеем право ожидать, что в обозримой перспективе президент сам расскажет о принятом решении. Он сказал, что будет прививаться, что он принял такое решение и он ждал завершения всех формальностей», пишет Telegram-канал «СерпомПо».
Да… «Мы имеем право ожидать» … Шикарный образец холопской прозы!
Барин к людям пока не вышел, - послал в сени дворового человека, обещающего, что Хозяин скоро к вам выйдет сам, готовьтесь к историческому событию.
В демократиях просто – Байден и Нетяньяху давно вакцинировались, начали с себя, показали, что они «как все». У нас же затяжной выход ко шприцу из бункера обставляется размышлениями и торжественными объявлениями.
Между прочим, то, что Путин объявил о своей вакцинации – не значит, что он действительно привьется. Даже если покажут по ТВ, как он заголил плечо и принял укол. Что ему там вкололи – не проверишь. Может, витамины. Власть вранья и махинаций.