«Мы верим, что скоро они будут на свободе» 1 Евгения Пастернак

28.12.2020, 9:54

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Евгения Пастернак

Как белорусы протестовали без анонсов и планов.

27 декабря.

Первое воскресенье с 9 августа, когда не был анонсирован Марш.

И, конечно, протест сдулся. Начал сдуваться прямо с утра, когда в 6.45 вышел Тракторный завод. Как на работу. Ну и дальше протест планомерно сдувался во всех частях города. Особенно сильно он сдувался в Зеленом Луге. Жители подошли к делу серьезно и сдули протест за день трижды. Три Марша за день. Я пыталась посчитать, сколько колонн было в нашей части города и сбилась. Запад, Каменная Горка, Домбровка, Спортивная, Масюковщина, улица Матусевича, Сухарево…

Где-то в районе Притыцкого даже встретились две колонны. Другие районы не отстают. Короче, нам что с кукловодами, что без кукловодов — уже все равно. Счастье в том, что очень мало задержаний, буквально два десятка человек.

Не повезло Сокалу и почему-то мемориалу, Тарайковского, где, похоже, опять похватали просто случайных прохожих. Белорусы Санкт-Петербурга не смогли собраться у посольства Беларуси, но все равно шлют нам пламенный привет и поддержку.

Акции поддержки прошли во многих странах мира. Спасибо ближайшим соседям! Украина, Литва, Польша — вы с нами, это большая поддержка.

Белорусский фонд спортивной солидарности сообщил, что получил ответ от Международной федерации хоккея на льду на письмо относительно переноса чемпионата мира по хоккею 2021 года. Рабочая встреча будет после 4 января.

А швейцарское издание Watson вечером сообщило, что Международная федерация хоккея перенесет матчи чемпионата мира 2021 года из Минска. Но официального подтверждения пока нет. В письме от IIHF также сообщается, что дисциплинарная комиссия международной федерации начала расследование относительно председателя федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова. Потому что он грубо порочит репутацию хоккея как вида спорта. И речь даже не о том, что он подозревается в том, что имеет отношение к убийству Бондаренко, а в том, что хлестал водяру из горла на провластных автопробегах. Не самое спортивное поведение.

Очень показательная история случилась с детским утренником на базе ОМОНа. Чтобы его провести, сотруднице пришлось в частном порядке выпросить костюмы у знакомых, наврать, что будет проводить праздник в школе.

Вы понимаете, да? Всю степень любви и поддержки. Официально взять костюмы невозможно. Минск, между прочим, не такой маленький город.

Но минчане все равно вычислили, чьи костюмы использовались на празднике, и теперь директор агентства «Тилибом» оправдывается и клянется, что его обманули.

Приятно, что работать с ОМОНом мало того, что стыдно так еще и может означать смерть репутации. Кого из нас большинство очень хорошо видно и в магазинах, и на рынках. Ни разу не видела, чтоб кто-то из продавцов выставил красно-зеленый флаг для увеличения продаж. А вот что-то красно-белое мелькает часто.

И еще одна новость. На экскурсию к минскому ОМОНу привезли детей сирот и детей отказников из Родошковичей. Дальше цитата: «мы постарались приложить все усилия, чтобы они почувствовали себя в хорошей семейной атмосфере, получили яркие впечатления».

Для этого детей пустили в автозаки и показали оружие. Ну вот такая у них семейная обстановка. Трагедия, конечно, если эта экскурсия реально будет самым ярким событием конца 2020 в жизни этих детей.

Ну и о хорошем.

В 18:00 по минскому времени во Дворце Радзивиллов в Неборуве (Польша) состоялся сольный концерт белорусской оперной дивы Марго Левчук.

«Вольны хор» презентовал свой новый альбом «Калядны». В него вошли пять известных колядных песен из разных регионов Беларуси.

Презентация прошла 27 декабря в YouTube.

Города и районы продолжают присоединяться к танцевальному челенджу «Иерусалим», а впереди нас наверняка ждет огромное количество креативных новогодних поздравлений.

Народный опрос предлагает всем желающим присоединиться к проекту «Беларусь мечтает», где уже собрано больше 5000 мечт, о том в какой прекрасной стране мы будем жить.

А еще белорусы пишут письма политзаключенным.

Мы помним о тех, кто встретит этот Новый год в тюрьме. Мы верим, что скоро они будут на свободе.

Жыве Беларусь!

Евгения Пастернак, «Фейсбук»

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