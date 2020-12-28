В Беларуси образуются цепочки неплатежей 2 28.12.2020, 9:56

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Растущие просрочки по кредитам предприятий давно стали притчей во языцех.

Дисциплина взаимных расчетов в реальном секторе не лучше — она хромает на обе ноги, пишет сайт banki24.by.

Долги реального сектора перед финансовым в основном отражает задолженность по кредитам и займам. Состояние расчетов внутри реального сектора видно по динамике кредиторской задолженности.

В декабре самая свежая статистика по кредиторке — данные на 1 ноября. К этой дате крупные и средние предприятия накопили 59,5 млрд BYN кредиторки.

Относительно начала 2020 года долги выросли на 9,1%. Для сравнения: за весь 2019 год кредиторка увеличилась на 10,8%, за 2018 год — на 8,1%.

Лидерство по размерам кредиторки захватили предприятия-флагманы Минска — 20,8 млрд BYN. Также столичные компании лишь немного отстали от компаний Минской области по темпам прироста долгов — 14,8% против 14,9%. В свою очередь, Минская область заняла второе место по объему кредиторки — 10 млрд BYN.

Среди видов деятельности главную роль в накоплении кредиторки (доля 39,1%) сыграла промышленность. Долги промышленных предприятий составили 23,3 млрд BYN. С начала года они выросли на 9,2%.

В отраслях промышленности первое место по размеру кредиторки заняло производство продуктов питания, напитков и табачных изделий (пищепром). На последнюю доступную дату кредиторка в этой отрасли достигла 4,155 млрд BYN.

Также значительны обязательства производителей неметаллических минеральных продуктов (3,391 млрд BYN). Темпы прироста кредиторки в этой отрасли (+24,6%) были вторыми после темпов у производителей транспортных средств и оборудования (+26,3%). К слову, долги производителей транспортных средств составили до 2,139 млрд BYN.

Также перешли через рубеж 2 млрд BYN обязательства нефтепереработки (2,085 млрд BYN), металлургии (2,096 млрд BYN) и машиностроения (2,168 млрд BYN).

За пределами промышленности крупная накопленная кредиторка наблюдалась в сельском хозяйстве (8,891 млрд BYN), строительстве (5,409 млрд BYN), оптовой торговле (4,603 млрд BYN) и ритейле (5,200 млрд BYN), на транспорте (3,520 млрд BYN).

Значительная часть кредиторки крупных и средних предприятий просрочена. К 1 ноября размер проблемных обязательств достиг 7,534 млрд BYN. Доля просрочки в общем объеме кредиторки составила 12,7% — каждый восьмой рубль.

Больше всего проблемной кредиторки собрали промышленность (3,186 млрд BYN), сельское хозяйство (2,394 млрд BYN) и строительство (624,1 млн BYN).

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