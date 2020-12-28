Со швейцарского курорта сбежали 200 британцев, которых отправляли на изоляцию из-за COVID-19 1 28.12.2020, 9:58

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Местные власти недоумевают, куда они могли деться.

Со швейцарского горнолыжного курорта Вербье сбежала половина из 400 британских туристов, которых обязали побыть на самоизоляцию в связи с выявлением у них на родине опасного штамма коронавируса. Об этом 26 декабря сообщило местное издание Tages-Anzeiger, пишет "Гордон".

Решение отправить британских туристов на самоизоляцию приняло 21 декабря федеральное правительство Швейцарии. В Вербье, где британцев иногда бывает до 20%, на самоизоляцию были отправлены 400 человек.

По словам спикера муниципалитета Вале Жан-Марка Сандоса, британцы "ушли незамеченными под покровом темноты" и тумана. Об этом стало известно лишь на следующий день, когда в гостинице, где они находились, никто не притронулся к оставленной еде, а также не выходил на связь.

Местные власти недоумевают, куда могли деться британцы, ведь авиарейсов между Швейцарией и Великобританией на то время не было. Чиновники предполагают, что сбежавшие направились во Францию.

Сандос отметил, что те, кого отправили на самоизоляцию, оказались "ошибочно обвинены в нарушении карантина" только из-за языка, который они используют: все, кто говорит на английском, попадает в число потенциальных носителей опасного штамма коронавируса.

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