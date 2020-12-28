Капитализация криптовалют превысила ВВП Швейцарии 28.12.2020, 10:35

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Рынок криптовалют продолжает полет в стратосферу на фоне ралли биткоина.

После короткой «передышки» в зоне пиков конца 2017 года биткоин снова устремился вверх и завершает 2020-й серией абсолютных рекордов, пишет finanz.ru.

Пробив 20 тысяч долларов 16 декабря, уже на следующий день курс экспрессом проследовал отметки 21 и 22 тысячи, установив промежуточный максимум на уровне 23,629 тысячи за единицу.

Но и он продержался меньше недели. 25 декабря биткоин пробил 24 тысячи долларов; в субботу, 26 декабря поднялся выше 25 тысяч, а в воскресенье, 27 декабря, последовательно пробил 26, 27 и 28 тысяч долларов за единицу, установив новый абсолютны максимум на отметке 28,028 тысячи долларов.

С показанных в марте минимумов курс взлетел в 5,6 раза, а с начала года прибавил 290%. В результате капитализация биткоина достигла 493 млрд долларов, превысив рыночную стоимость таких транснациональных гигантов, как Visa (460 млрд долларов) и Samsung (463 млрд).

Если бы биткоин был экономикой, то вошел бы в топ-30 крупнейших в мире по объему ВВП - между Бельгией (25-е место, 502 млрд долларов) и Нигерией (26-е место, 443 млрд)

Общая капитализация рынка криптовалют, по данным Coimarketcap, достигла 724 млрд долларов, что выше ВВП таких стран, как Швейцария (707 млрд долларов, по оценке МВФ), Саудовская Аравия (680 млрд) или Турция (650 млрд).

«Биткоин пожирает мир», - пишет основатель Real Vision Group Рауль Пал: по доходности инвестиций «крипта» с гигантским отрывом опережает все активы мира.

За 2011-20 гг биткоин подорожал на 6,3 миллиона процентов, тогда как, например, вложения в Nasdaq принесли 512% отдачи, в крупные компании США - 254%, в длинные американские гособлигации - 124%, в долговые бумаги развивающихся стран - 70%, в акции EM - только 30%.

Альтернативные валюты, такие как биткоин и золото, стали главными бенефициарами пандемии, пишут аналитики JP Morgan. Запущенные на небывалую мощность «печатные станки» центробанков, заливших в рынки более 8 трлн долларов, породили «цунами» ликвидности, взвинтившее котировки золота на 27%, а биткоина - на 227%.

К инвестициям в «крипту» подключились институциональные фонды. Они снабжают рынок притоком свежего капитала, который пока слишком велик, чтобы позволить коррекцию с вершин, пишет JPM: например, Grayscale Bitcoin Trust получает от от клиентов по миллиарду долларов в месяц.

MassMutual - американская страховая компания с 170-летней историей и выручкой в 30 млрд долларов в год - на прошлой неделе объявила, что инвестирует 100 млн долларов из своего портфеля в биткоин и «может исследовать дополнительные возможности в будущем».

Впрочем, последняя, декабрьская волна криптовалютного ралли сопровождается распродажами со стороны крупных инвесторов, которые используют рекорды курса, чтобы зафиксировать прибыль, а также массовым закрытием коротких позиций.

Объем «шортов» во фьючерсах на биткоин на бирже Чикаго рухнул более чем в 2 раза за последнюю неделю: трейдеры, которые ставили на откат курса после достижение отметки 20 тысяч долларов, оказались в убытках и начали массово закрывать позиции, откупая контракты и толкая котировки еще выше.

При этом число кошельков с тысячей биткоинов или более устойчиво снижалось в последние 10 дней, отмечает основатель Decentrader Филип Свифт.

Впрочем, в воскресенье этот процесс приостановился, добавляет он.

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