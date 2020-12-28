Белорусский бизнес назвал лучшее лекарство для экономики 3 28.12.2020, 10:48

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Сфера экономики сегодня полностью зависит от сферы политики.

Большинство опрошенных представителей бизнеса считает, что путь к решению экономических проблем Беларуси находится в политической сфере.

Об этом свидетельствуют данные, полученные в ходе исследования, проведенного маркетинговой компанией SATIO. В его рамках были опрошены топ-менеджеры 420 белорусских компаний, в том числе и государственных. Результаты опроса были презентованы на минувшей неделе в ходе онлайн-конференции.

Топ-менеджерам было предложено назвать меры, которые, на их взгляд, позволят ускорить выход белорусской экономики из кризиса, пишет «Ежедневник».

46% опрошенных сказали, что это – разрешение политического кризиса.

13% заявили про диалог с народом, бизнесом и оппозицией.

11% полагают, что для нормализации экономики нужно прекращение репрессий, возврат в правовое поле.

В то же время многие менеджеры акцентировали внимание непосредственно на экономических мерах.

15% вспомнило о рыночных реформах, 14% сказало о поддержке бизнеса, предоставлении равных условий, 9% заявило о фискальных реформах, 7% - о развитии частного сектора и приватизации. Также незначительный процент руководителей видит выход из экономического кризиса в денежно-кредитных реформах, сокращении госаппарата и силовых структур, а также в мерах социальной политики.

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