В чем встречать Новый год 2021 по знакам зодиака 1 28.12.2020, 11:05

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Узнайте, что надеть каждому знаку зодиака, чтобы быть удачливым весь год.

В чем встречать 2021 год по знакам зодиака? Пожалуй, каждую модницу волнует этот важный, интересный и серьезный вопрос с приближением Нового года-2021, пишет журналист nv.ua Ольга Козачок.

Все мы стремимся выглядеть эффектно, модно, стильно на новогодней вечеринке, к тому же хочется угодить символу года – Белому Быку, чтобы весь год прошел удачно и счастливо. Ведь как известно, людей встречают по одежке, а еще – как встретите Новый год, так его и проведете. Так что выбор правильного наряда для новогодних праздников – это немаловажный аспект нашего благополучия и удачи. В чем же встречать 2021 год по знакам зодиака? Давайте обратимся к астрологии.

В чем встречать Новый год 2021: Овен

Цвет удачи у Овнов – красный. Но, к сожалению, именно он попал под запрет в год Белого Быка. Так что вам придется довольствоваться базовым белым, серебристым или нежным розовым. А вот отделка, узоры или аксессуары могут быть с красным оттенком – он подчеркнет главный цвет 2021 года.

В чем встречать Новый год 2021: Телец

Для Тельцов лучшим цветом считается черный – он будет очень уместным на новогоднем вечере в год Белого Быка. Кстати, на бархатистом платье глубокого черного цвета очень богато и выгодно будут смотреться металлические аксессуары и украшения из драгоценных металлов – серебра, платины, золота.

В чем встречать Новый год 2021: Близнецы

Близнецы будут в ажуре, если на новогодний праздник облачатся в сочетание серебристо-белого с желтым, кофейным, шоколадным или золотым. Одинокие представители знака, не забудьте на встречу Нового года надеть парные украшения – серьги или запонки. Этот ритуал поможет создать пару и в жизни.

В чем встречать Новый год 2021: Рак

Романтичным и нежным Ракам рекомендуются изящные наряды серебристо-серых, белых или молочно-голубых оттенков. Так вы сможете удержать баланс между своим удачливым цветом и настроением символа 2021 года. Завершить образ вам поможет маска с серебристыми деталями или блестки на лице.

В чем встречать Новый год 2021: Лев

Царственные Львы могут позволить себе на Новый год 2021 выбрать свой излюбленный золотистый цвет. Главное для достижения гармонии с символом года – чтобы ваш наряд был по-настоящему стильным и сияющим, с дорогими украшениями или с металлическими аксессуарами.

В чем встречать Новый год 2021: Дева

Удачливые цвета для Дев – это коричневый, зеленый, желтый. Белый Бык отнесется к такому выбору благосклонно, если вы сумеете красиво сочетать свои базовые оттенки с белым цветом. В новогоднюю ночь постарайтесь отказаться от сдержанной классики в пользу более романтичного наряда.

В чем встречать Новый год 2021: Весы

Весам, для того чтобы создать праздничный образ в год Металлического Быка, стоит отдать предпочтение мягким пастельным тонам синего, зеленого и голубого цветов. Не забудьте о белых вставках и серебряных украшениях. Экстравагантные наряды выбранных цветов придадут уравновешенность этому знаку.

В чем встречать Новый год 2021: Скорпион

Экстравагантным и пылким Скорпионам в новогоднюю ночь придется отказаться от всех красных оттенков в пользу черного или коричневого цвета. Согласитесь, это классика. Из аксессуаров будут уместно выглядеть крупные вызывающие металлические украшения, а также широкий пояс.

В чем встречать Новый год 2021: Стрелец

Стрельцам звезды рекомендуют на новогодний праздник надевать наряды шоколадного и кофейного цветов. Кстати, замечательно, если вы дополните свой праздничный образ изящными драгоценными украшениями. Металлический Бык останется доволен вашим изысканным вкусом.

В чем встречать Новый год 2021: Козерог

Совершенно нейтральный и спокойный мышиный серый цвет лучше всего подойдет представителям знака Козерог для встречи Нового года 2021. А чтобы оживить ваш образ, обратите внимание на интересные, замысловатые принты. Также в этот цвет гармонично впишется черненое серебро.

В чем встречать Новый год 2021: Водолей

У Водолеев достаточно богатая и разнообразная палитра для выбора праздничного наряда. Обратите внимание, как эффектно с базовым белым будут сочетаться спокойные зеленый, синий, желтый, кофейный и перламутрово-розовый. Так что вам решать, в чем блистать на новогодней вечеринке. Сделайте акцент на контрастах.

В чем встречать Новый год 2021: Рыбы

Спокойные голубые тона – просто идеально для чувственных представителей знака Рыб. Рекомендуемая ткань – бархат. Завершить ваш новогодний образ и подчеркнуть индивидуальность помогут крупные белые или серебристые детали – пояс, туфли, сумочка, браслет.

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