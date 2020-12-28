Медики из Беларуси устраиваются на работу в Польше 1 28.12.2020, 11:57

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Первые врачи придут на работу в январе.

Медики из Беларуси и Украины используют созданные польским правительством возможности, чтобы начать работать в Польше.

Об этом , сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на Rzeczpospolita, ссылаясь на агентство Optimus Work в Варшаве, которое занимается вербовкой и легальным трудоустройством иностранцев.

Агентство Optimus Work на данный момент оформляет работу в Польше 180 врачом-специалистом из-за восточной границы. Медики, как сообщается, воспользуются более простым путем подтверждения (настрификации) иностранного лекарственного образования, предусмотренным недавней поправкой к некоторым законодательным актам Польши в связи с противодействием пандемии COVID-19.

«Большинство врачей из Украины, 20 процентов – из Беларуси и 5 процентов — из России. Некоторые из них уже отбыли первые разговоры с директорами соответствующих госпиталей. Возможно, первые врачи придут на работу в январе», — сказал газете Rzeczpospolita Кацпер Гансеница-Бырцин, владелец Optimus Work.

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