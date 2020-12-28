Майк Помпео — митрополиту Кондрусевичу: Добро пожаловать домой
- 28.12.2020, 12:04
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Госсекретарь США обрадовался возвращению главы католиков Беларуси на родину.
После рождественских выходных госсекретарь США Майкл Помпео прокомментировал возвращение главы белорусского Костела, архиепископа Тадеуша Кондрусевича на родину.
«Это победа для свободы вероисповедания. Добро пожаловать домой, архиепископ», — написал Помпео в Twitter.
Ранее госсекретарь США неоднократно призывал власти Беларуси пустить Кондрусевича на родину.
Pleased that Belarus authorities permitted Archbishop Kondrusiewicz, leader of the Roman Catholic Church in Belarus, to return home to his flock. A win for religious freedom. Welcome home, Archbishop.— Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 27, 2020