Какие слова пополнили наш словарный запас из-за коронавируса 28.12.2020, 12:18

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Фото: Getty Images

Краткий COVID-словарь.

Коронавирус в 2020 году привнес в нашу жизнь множество новых проблем и вызовов, а заодно подарил несколько новых слов. Мы вряд ли скоро забудем Ухань, откуда все и началось, ковид-диссидентов, вакцину «Спутник V»… «Настоящее Время» собрало краткий коронавирусный словарь уходящего года.

Ухань

10 января 2020 года власти города Ухань в Китае опубликовали отчет о распространении пневмонии, вызванной ранее неизвестным вирусом. В отчете упоминался один смертельный случай. На следующий день Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала рекомендации по сдерживанию распространения вируса.

Ухань – многомиллионный город, известный научными центрами, крупными корпорациями и... рынком диких животных. Именно здесь, по основной версии эпидемиологов, коронавирус впервые перешел от животного к человеку.

Рынок в Ухане закрыли 31 декабря 2019 года. Расследование продолжается до сих пор. Главные подозреваемые – летучие мыши. Во вторую очередь – панголины. За скобками – люди, которые едят экзотических диких животных.

Ухань – это еще и огромный транспортный узел. Уже 20 января первый случай инфицирования новым вирусом зафиксировали в Южной Корее. Затем – в Малайзии, Непале, Франции, Германии. Далее – везде.

СИЗ (средство индивидуальной защиты)

Медицинские маски и антисептики для рук начали стремительно исчезать с прилавков во всем мире. Производители масок фиксировали небывалый спрос.

Защищают ли маски от вируса? Ученые до сих пор не смогли дать четкий ответ. Всех запутала ВОЗ. В начале пандемии она заявила, что маски нужны только тем, у кого проявляются симптомы болезни: они кашляют, чихают, распространяют бактерии.

Но у многих коронавирус протекает бессимптомно. Защитники масок на графиках показывали, что в странах, где маски не носят, заболеваемость выше.

В июне ВОЗ постановила, что маски нужны всем.

Локдаун

Еще одно слово 2020 года: закрытие границ, дистанционное обучение, остановка бизнеса и промышленности. Колоссальные экономические потери. Первый локдаун, конечно, объявили в Китае: на карантин в январе посадили Ухань.

Весной полноценные локдауны объявили Италия, Украина, Чехия, Франция, Германия, с некоторым запозданием – Великобритания и многие другие страны. В России президент Владимир Путин предпочел ввести нерабочие дни и каникулы. Россия закрыла свои границы в ночь с 3 на 4 апреля, оставив за рубежом 35 тысяч российских туристов.

Пустые улицы европейских столиц – главная достопримечательность уходящего года. Взять хотя бы знаменитые венецианские каналы, очистившиеся до такой степени, что в них якобы вернулись дельфины.

Италия сильнее всех пострадала в начале пандемии: переполненные кладбища Бергамо, измотанные медицинские работники, распекающие своих граждан мэры маленьких городов. «Какого хрена вы все претесь на улицы!» – вопрошал в видеообращении Массимилиано Прешутти, мэр коммуны Гуальдо-Тадино.

Ковид-диссиденты

В США и Германии карантинные меры приводили к уличным протестам. В России акции протеста проходили онлайн.

Ковид-диссидентами были и отдельные люди, и целые страны. Например Швеция: страна угрозу вируса не отрицала, но и локдаун весной вводить не стала – власти решили, что пусть лучше все скорее переболеют и получат коллективный иммунитет. Стратегия не сработала, уже этой осенью Швеция ввела карантин.

Локдауна избежала и Беларусь. Президент страны Александр Лукашенко во время хоккейного матча заявил, что лучшим средством от коронавируса является спорт. «Здесь нет вирусов никаких. Я его не вижу», – утверждал политик.

Вакцина

Символ надежды уходящего года. О лекарстве заговорили сразу, как только ВОЗ объявила о пандемии. В разработке вакцины соревновались Китай, Израиль, Россия, США, Великобритания и другие страны.

5 мая американский производитель лекарств Pfizer и его немецкий партнер BioNTech объявили, что готовы начать первые испытания на людях.

9 ноября компании объявили, что их вакцина показала эффективность в 90%.

Всего через два дня российские разработчики вакцины «Спутник V» объявили, что эффективность их препарата – 92%.

18 ноября Pfizer подняла эффективность своей вакцины до 95%.

24 ноября «Спутник V» превысил этот показатель.

Это не единственные вакцины на мировом рынке, но определенно самые конкурирующие.

Медики

Главные положительные герои этого года. Чего нельзя сказать о системе здравоохранения в целом. Врачи самоотверженно спасали людей по всему миру. В Украине от коронавируса умерли более 200 медработников. В начале пандемии медикам не хватало средств индивидуальной защиты. Сейчас – коек и кислорода больным.

«Мы собираем всю эту медицинскую систему по крупицам, 3,5 тысячи коек в апреле месяце с подведенным кислородом – это был результат, я считаю, отношения к медицине на протяжении всего этого периода», – сетовал назначенный в марте глава Минздрава Украины Максим Степанов. На момент публикации COVID-19 переболели более 1 млн жителей страны.

Российский Минздрав говорит о 70 умерших от коронавируса медиках. Но медработники ведут свой собственный список: там уже 170 фамилий.

Российским врачам весной тоже не хватало защитных масок и костюмов. А осенью в России стало не хватать коек и лекарств для больных. В социальных сетях – видео из переполненных моргов. «Это у нас коридор, на коридоре завал. <...> Все в трупах, трупы везде», – комментировал житель Новокузнецка, автор одного из таких видео.

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Социальная дистанция, изоляция, сатурация, аббревиатуры КТ (компьютерная томография), ИВЛ (искусственная вентиляция легких) – все это тоже слова 2020 года.

Останутся ли они с нами в 2021 году – покажет вакцинация.

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