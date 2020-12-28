Старое платье короля Виталий Портников

28.12.2020, 12:45

Виталий Портников

Главный враг Путина — сам Путин.

Когда вновь сталкиваешься с попыткой убийства, совершенного российскими специальными спецслужбами, - или с убийством свершившимся, ведь и таких преступлений немало в новейшей российской истории, - всегда задаешься вопросом: а зачем, собственно, они это делают?

Конечно, убийство политического противника - в самой природе авторитаризма. Но именно сильного противника, способного сокрушить режим, подорвать сами основы его существования. Понятно, зачем убивают человека, который может победить на президентских выборах. Зачем пытаются устранить популярного журналиста, чьи расследования могут привести представителей власти на скамью подсудимых. Зачем хотят убить профсоюзного вожака, который способен организовать общенациональную забастовку и создать проблемы для экономики и прибылей спонсоров авторитарной власти. Во всем этом есть, пусть и преступная, но логика.

В путинской России убивают тех, кто никак не может повлиять на сами основы существования власти - потому что, как и во времена Советского Союза, такая некомпетентная, архаичная и жадная власть может уничтожить только сама себя, что, в конечном счете, и произойдет. Но пока что эта власть полностью контролирует зачищенное политическое поле, судебную систему, медиа и экономику. Она может не заботиться о рейтингах. Сила такой власти - и это показали последние событий в соседней Беларуси - зиждется не на народной поддержке, а на грубой самоуверенной силе, и пока эта сила есть, мнение народа может быть проигнорировано. Расследование воровских наклонностей этой власти тоже ничем ей не угрожает. Нет правоохранительных органов, способных превратить работу активистов в реальные уголовные дела, и нет судов, способных вынести по этим делам приговоры. Ничего нет. И угрозы никакой нет. Главный враг Путина - сам Путин. Будет Путин - не будет России.

Тогда откуда эта неуемная страсть к убийствам? Зачем убивать Политковскую? Зачем убивать Немцова? Зачем травить Литвиненко? Зачем травить Навального? И, конечно же, этот список может быть продолжен фамилиями людей, которые в последние годы умерли от сердечных приступов или покончили с собой - рано или поздно мы узнаем, что с ними произошло на самом деле. Ведь и о том, что один из лидеров ОУН Лев Ребет был убит, а не умер своей смертью, стало известно только тогда, когда западным спецслужбам сдался убийца Степана Бандеры, рассказавший, что случилось с Ребетом.

Они убивают из раздражения и из удовольствия. Это инстинкт самозванцев, пришедших к власти по чистой случайности, в разгар клановой борьбы и в результате государственной деградации. Почему президентом России оказался Владимир Путин? Из-за какой-то своей выдающейся политической активности и замечательных менеджерских качеств или потому, что одуревшая от своих новых возможностей ельцинская семья вместе с приближенными циничными нуворишами лихорадочно искала "регента", способного обеспечивать ее интересы? Как зовут источник власти Путина - российский народ или просто Борис Абрамович? И хочется ли себе на таких властных вершинах признаваться, что ты - никто и когда твоя власть закончится, буквально все скажут об этом в полный голос, даже Грызлов с Медведевым?

Поэтому каждый, кто говорит это уже сегодня, вызывает неуемное раздражение и желание немедленно покончить с мерзавцем, чтобы больше не вякал. Вот просто взять и раздавить одним пальцем. И в этом не только раздражение, в этом еще и удовольствие - только я решаю, кому жить, а кому умереть, кто герой, а кто предатель. А все остальные смотрят и аплодируют, что им еще остается. И если в аплодирующей толпе вдруг появляется мальчик, скандирующий, что король голый, то этот мальчик на следующий день умирает от панкреатита. Или от сердечного приступа.

Это и есть хороший конец сказки про новое платье короля по-путински. Король, конечно же, от этого одетым не становится. Но чувствует себя отомщенным.

Виталий Портников, «Грани»

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