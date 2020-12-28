Ученые раскопали в Помпеях древнеримскую закусочную с фресками и посудой 28.12.2020, 12:59

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Заведение завлекало посетителей яркими фресками, подавало закуски и алкоголь.

В руинах древнеримского города Помпеи археологи обнаружили древнюю закусочную, подававшую горожанам фаст-фуд. Здание хорошо сохранилось – ученые нашли фрески и посуду.

Как сообщает CNN (перевод - «Униан»), заведение известно как термополий – так у римлян назывались трактиры и бары.

Отмечается, что в древних емкостях, которые использовались трактирщиками, исследователи нашли остатки еды.

Фасад заведения украшен яркими фресками. Некоторые изображают животных, мясо которых подавали клиентам. В частности – цыплят и уток.

Кроме того, археологи нашли бронзовый кубок для питья, известный как патера, керамические емкости для кухни, винные фляги и амфору.

Фотографии находок опубликованы на странице археологического парка Помпеи в Facebook.

Помпеи — справка

Древнеримский город Помпеи находился недалеко от современного Неаполя. В 79-году н.э. был погребен под слоем вулканического пепла в результате извержения вулкана Везувий.

Сейчас на базе раскопок города действует музей под открытым небом. Внесён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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