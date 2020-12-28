«Хотела бы знать реальные цифры по коронавирусу в регионе и по всей стране» 2 28.12.2020, 13:16

Белорусы не доверяют официальной статистике по коронавирусу.

Что связывает Израиль, Венгрию, Азербайджан и Беларусь? Можно найти разные связи, но в этих странах примерно одно и то же количество жителей. При этом статистика коронавируса отличается – минимум 206 тысяч заражений в Азербайджане, в Израиле и Венгрии – больше 300 тысяч. А в Беларуси – "всего лишь" 179 тысяч. Доверяют ли статистике белорусского Минздрава прохожие в Горках? Сайт horki.info спросил у горожан:

Юрий:

Не доверяю, думаю, цифры занижают. Вообще, от вируса никто не защищен, должны все переболеть, чтобы выработался коллективный иммунитет. А уж кто как перенесет – наверное, зависит от общего состояния организма.

Раиса Николаевна:

Официальной статистике не доверяю. Читаю разные СМИ, смотрю телевизор, с людьми разговариваю, сопоставляю, так сказать, информацию. Знаю, что даже среди моих знакомых в нашем городе много больных. К примеру, мой сын сейчас болеет. Я бы хотела знать реальные цифры по коронавирусу в нашем регионе и по всей стране. Хотя бы просто для сравнения.

Сергей:

В интернете смотришь – одно, по телевизору – совсем другое. У меня мать дома с онкологией, стараюсь не принести ей инфекцию, соблюдаю все меры предосторожности. А если честно, я больше верю информации из интернета.

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