Свидетеля убийства Геннадия Шутова обвиняют в покушении на убийство сотрудника МВД 39 28.12.2020, 13:29

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Геннадий Шутов

Ему грозит до 25 лет тюрьмы.

Обвинение в покушении на убийство предъявили брестчанину Александру Кордюкову. 11 августа он был рядом с Геннадием Шутовым, когда того во время протестов в Бресте смертельно ранили в голову. Об этом сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на сестру Александра Марину.

Изначально мужчину обвиняли по ч. 2 ст. 363 УК — в сопротивлении сотруднику органов внутренних дел. Санкции этот статьи предусматривают до 5 лет лишения свободы. Потом обвинение, по словам его родственников, переквалифицировали в покушение на убийство — по ч. 2 ст. 139 УК. Судя по тому, что ранее обстоятельства инцидента с Шутовым и Кордюковым СК описывал как «напали на лиц, выполняющих обязанности по охране общественного порядка», можно предположить, что Кордюкова сейчас обвиняют в покушении на кого-то «в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга». Теперь Александру грозит от 8 до 25 лет лишения свободы или пожизненное заключение (в соответствии со статьей 67 УК за покушение на преступление смертная казнь не назначается).

Срок содержания под стражей Александру Кордюкову продлили до 15 января. Он находится в СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске. Следствие по делу уже завершено, стороны знакомятся с материалами.

За четыре месяца сестре разрешили один раз встретиться с братом в СИЗО.

— Разговаривали с ним в Минске на Володарке. Он не жалуется. Понятно, был в шоке, когда ему сменили статью обвинения. Но потом взял себя в руки. Переживает, конечно. Почему статью поменяли, никак не объяснили. Просто поставили перед фактом. Саша также знакомился с материалами дела, но он не знает, почему так произошло. Адвокат подала ходатайство, чтобы дело вообще закрыли. Она не видит там доказательств вины брата в чем-либо. Саша не идет на контакт со следователями, не общается с ними, — рассказала Марина.

Напомним, 44-летний Геннадий Шутов умер 19 августа в военном госпитале Минска. Он получил огнестрельное ранение в голову 11 августа возле дома № 334 на улице Московской в Бресте. В это время в городе проходили стихийные массовые протесты.

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