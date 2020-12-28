В Польше начал действовать жесткий карантин

В Польше начал действовать жесткий карантин3
- 28.12.2020, 14:08
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(обновлено) В стране вводится ряд ограничений из-за COVID-19.
Как стало известно сайту Charter97.org, c сегодняшнего дня в Польше вводится жесткий карантин. Срок действия ограничений будет действовать минимум в течение трех недель.
В стране закрываются торговые центры, не будут работать гостиницы и горнолыжные трассы. Также ограничиваются передвижения по стране.
Установлен карантин для лиц, въезжающих в Польшу организованным транспортом. Они должны будут изолироваться на 10 дней. Также ограничивается свободное перемещение лиц в новогоднюю ночь: с 19:00 31 декабря 2020 года до 6:00 1 января 2021 года.
Отметим, что вчера премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что правительство Польши не может ввести «комендантский час», так как для этого потребуется введение «чрезвычайного положения» в стране. Сегодня же пресс-секретарь правительства Польши Петер Мюллер заявил, что «комендатского часа» в новогоднюю ночь в Польше не будет, будет «ограничение перемещения».