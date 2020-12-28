В Польше начал действовать жесткий карантин 3 28.12.2020, 14:08

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Фото: PAP/Wojtek Jargiło

(обновлено) В стране вводится ряд ограничений из-за COVID-19.

Как стало известно сайту Charter97.org, c сегодняшнего дня в Польше вводится жесткий карантин. Срок действия ограничений будет действовать минимум в течение трех недель.

В стране закрываются торговые центры, не будут работать гостиницы и горнолыжные трассы. Также ограничиваются передвижения по стране.

Установлен карантин для лиц, въезжающих в Польшу организованным транспортом. Они должны будут изолироваться на 10 дней. Также ограничивается свободное перемещение лиц в новогоднюю ночь: с 19:00 31 декабря 2020 года до 6:00 1 января 2021 года.

Отметим, что вчера премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что правительство Польши не может ввести «комендантский час», так как для этого потребуется введение «чрезвычайного положения» в стране. Сегодня же пресс-секретарь правительства Польши Петер Мюллер заявил, что «комендатского часа» в новогоднюю ночь в Польше не будет, будет «ограничение перемещения».

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