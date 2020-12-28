Шпион, выйди вон 1 Секция «Дельта» группы «Информационное сопротивление»

28.12.2020, 14:21

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Главные провалы российских «дипломатов» в 2020 году.

Уходящий год для российских шпионов под дипломатическим прикрытием стал не сами лучшим. Семь стран за последние 12 месяцев объявили ряд «дипломатов» РФ персонами нон-грата. Хотя, это не самый большой показатель, по сравнению, например, с 2018 годом, когда после отравления Скрипалей 23 страны выслали 143 российских дипсотрудника, но в очередной раз доказывает, что «рыцари плаща и кинжала» крепко испортили и без того негативный имидж Кремля на мировой арене.

А если к этому еще добавить и хакерские атаки подразделений ГРУ и ФСБ по всему миру, кровавые преступления подконтрольных Кремлю вагнеровцев и постоянное вмешательство во внутренние дела независимых государств, то титул мирового изгоя года в очередной раз Россия и ее хозяева заслужили по праву и вернуть кредит доверия уже вряд ли получится в ближайшее время. Но пока вспомним об основных «дипломатических» скандалах этого года.

Рициновый скандал

Весной этого года полиция Чехии взяла под охрану главу района Прага 6 Ондржея Коларжа, старосту Ржепорые Павла Новотны и мэра столицы Зденека Гржибу.

Причиной стала информация, поступившая от чешских спецслужб, что работник российского посольства ввез в Чехию смертельный яд рицин, чтобы отомстить муниципальным политикам за снос памятника Коневу.

Представитель министерства Мария Захарова пообещала, что снос памятника «не останется без ответа» и может стать «долгосрочным раздражителем двусторонних отношений».

Чешские СМИ сообщили, что в Прагу прилетел мужчина с российским дипломатическим паспортом, имея с собой портфель, в котором был смертельный яд рицин. После этого 6 июня Чехия объявила персонами нон грата главу Российского центра науки и культуры в Праге Андрея Кончакова и его заместителя Игоря Рыбакова.

Использование рицина далеко не ново для сотрудников российских спецслужб, и стоит вспомнить их предшественников времен СССР. В сентябре 1978 года болгарский писатель-диссидент Георгий Марков был отравлен в Лондоне, в результате спецоперации советских спецслужб. Находясь на автобусной остановке, он почувствовал легкий укол в ногу. После чего, писатель увидел удаляющегося от него прохожего с зонтиком. Вечером у Маркова поднялась температура, через несколько дней он умер.

Вскрытие показало, что диссиденту вкололи в ногу капсулу с рицином. В убийстве сразу заподозрили агентов спецслужб, сначала болгарских, а позже и советских. Но доказать официально их причастность к смертельному уколу зонтиком так и не удалось.

Словацкий след в берлинском убийстве

Власти Словакии выслали 10 июня трех сотрудников российского посольства в Братиславе. Поводом для этого стали подозрения в шпионаже. По информации СМИ, дипломаты являлись сотрудниками российских спецслужб и были объявлены персонами нон грата 6 августа.

Представитель словацкого МИД Юрай Томага не назвал имена высланных россиян, но заявил, что, согласно выводам словацких правоохранительных органов, «деятельность этих дипломатов противоречила Венской конвенции», при этом не раскрыв деталей.

В свою очередь премьер-министр Словакии Игор Матович добавил, что решение о высылке диппредставителей РФ связано с прошлогодним убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине, не сообщив подробности.

Вернувшийся с холода шпион

В августе Норвегия приняла решение о высылке из страны российского дипломата. Решение было принято после того, как накануне был задержан гражданин Норвегии по подозрению в «шпионаже».

Обвиняемого взяли с поличным, непосредственно на встрече с русским разведчиком ресторане. Задержан был лишь один участник встречи, т.к. россиянин имел дипломатический иммунитет.

50-летний мужчина был арестован 15 августа, после передачи информации. Норвежские спецслужбы сообщили, что он «мог нанести ущерб фундаментальным национальным интересам»,

По данным СМИ Норвегии сотрудник российского посольства, покупал интересующие его сведения у обвиняемого, представителя компании DNV GL, которая занимается консультационными услугами и сертификацией в области судостроения, нефтегазовой промышленности и энергетики.

Представители правоохранительных органов страны также сообщили, что у российского «дипломата» были контакты и с представителями норвежской оборонной промышленности.

Это не первый случай разоблачения дипломатов под прикрытием в Норвегии. Весной норвежское издание Aftenposten обнаружило среди сотрудников российской дипмиссии троих человек, чьи домашние адреса в открытых базах данных совпадали с адресом штаб-квартиры ГРУ — Хорошевское шоссе, 76 Б. После чего норвежская контрразведка подтвердила, что российские спецслужбы используют посольство в качестве прикрытия.

Венский вальс

Даже нейтральная Австрия также впервые решила выслать из страны российского дипломата, которого заподозрили в промышленном шпионаже.

По информации австрийских СМИ Российский дипломат в течение многих лет занимался промышленным шпионажем в высокотехнологичной компании. Для этого заручился поддержкой австрийского гражданина, который впоследствии сдал шпиона начальству.

После нескольких лет плодотворного сотрудничества с представителем российских спецслужб, австриец, почувствовав, что зашел в своем «бизнесе» слишком далеко, не выдержал и рассказал своему боссу, что в компании воруют конфиденциальную информацию. После чего было проведено расследование и суд, где австриец назвал российского дипломата своим заказчиком. Россиянин, сославшись на дипломатический иммунитет, отказался что-либо говорить.

Причем это был далеко не первый скандал, связанный с представителями российских спецслужб на территории Австрии в этом году. В январе была осуществлена массовая кибератака на министерство иностранных дел Австрии. По оценке западных спецслужб, сложность и профессиональное исполнение атаки указывают на то, что за ней стоит известная российская группировка хакеров, связанная с ГРУ.

Руководитель управления по политике безопасности в вооруженных силах федерации генерал-майор Йоханн Франк предположил, что хакеры хотели использовать Австрию в качестве лазейки, чтобы проникнуть в европейские IT-структуры.

Также в марте в Зальцбурге состоялся процесс по делу австрийского полковника в отставке, который 20 лет шпионил в пользу российских спецслужб. Его арест в конце 2018 года привел к скандальной отмене запланированного визита в Москву министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая настолько симпатизировала Владимиру Путину, что пригласила его на свою свадьбу и исполнила с ним танец невесты.

И наконец, 4 июля в Австрии был убит чеченский блогер Мамихан Умаров, который был известен своей критикой режима Кадырова. Австрийские спецслужбы обвинили боевиков главы Чечни в совершении данного преступления.

Гаагские страсти по нанотехнологиям

Во декабре власти Нидерландов выслали двоих российских дипломатов из страны из-за подозрений в шпионаже. Нидерландская служба безопасности AIVD уличила сотрудников диппредставительства РФ в Гааге в сборе информации о нанотехнологиях и искусственном интеллекте в пользу российских спецслужб

Представители голландской контрразведки сообщили, что дипломаты создавали агентурную сеть и платили своим контактам за доступ к информации.

Министр внутренних дел королевства Кайса Оллогрен, выступая перед парламентом, сообщила, что один из российских дипломатов интересовался информацией об искусственном интеллекте, полупроводниках и нанотехнологиях, а второй представитель РФ играл в данном процессе вспомогательную роль.

По мнению министра, эта деятельность предположительно нанесла ущерб экономике королевства, т.к. большая часть этих технологий может использоваться как в гражданских, так и в военных целях.

Болгарские небратушки

Болгария может по праву считаться лидером по количеству высылки российских шпионов под прикрытием в 2020 году. Первый скандал произошел в январе, когда болгарская прокуратура обвинила двух российских дипломатов в сборе разведывательной информации о выборах в Болгарии и об энергетике страны. Оба дипломата были объявлены персонами нон-грата и 26 января покинули территорию Болгарии.

По данным болгарской прокуратуры, один из них был первым секретарем консульского отдела посольства России и занимался разведкой с 2017 года, а второй с 2018 года работал сотрудником торгового представительства России.

Но на этом череда скандалов с участием российских дипломатов на территории Болгарии не закончилась, и уже в сентябре прокуратура Болгарии предъявила обвинения в шпионаже очередным двум российским дипломатам, заместителям торгового представителя РФ в Болгарии Сергею Николашину и Вадиму Быкову.

В сообщении прокуратуры говорится, что с 2016 года два гражданина России, имеющие дипломатический статус, искали информацию о планах модернизации вооруженных сил Болгарии, в том числе — о возможности и ресурсы технического обслуживания американских истребителей F-16, намерения Болгарии приобрести беспилотники.

По имеющейся информации, россияне установили контакты с болгарскими гражданами, которые имели доступ к информации о военно-промышленном комплексе страны, и выплачивали им вознаграждения за необходимую информацию.

Не успев МИД РФ оправиться от очередного провала, как 18 декабря министерство иностранных дел Республики Болгарии объявило дипломата посольства России в Софии персоной нон грата и предоставило ему 72 часа для выезда из страны в связи с действиями, несовместимыми с его дипломатическим статусом

В МИД Болгарии сообщили, что это решение принято в связи заявлением болгарской прокуратуры о том, что российский «дипломат собирал информацию, составляющую государственную тайну».

Генпрокуратура Болгарии предоставила доказательства того, что военный, военно-воздушный и военно-морской атташе при посольстве РФ в Софии полковник Василий Сазанович с 2017 года получал с помощью гражданина страны секретные сведения, связанные, в том числе пытался выяснить численность американских войск, дислоцированных в стране во время учений в обмен на финансовые привилегии.

Всего за год Болгария выслала из страны 5 российских шпионов под дипломатическим прикрытием.

Операция «Энигма» колумбийских спецслужб

В декабре этого года еще один скандал с участием российских «дипломатов» произошел на территории Колумбии, который вошел в историю спецслужб Боготы, как операция «Энигма».

Глава миграционного ведомства Колумбии сообщил 8 декабря о депортации двух сотрудников посольства России. Дипломатов подозревают в шпионаже, они работали в ГУ Генштаба ВС РФ и СВР. Оба занимали должности третьих секретарей посольства России в качестве прикрытия, однако уже давно попали в поле зрения колумбийских спецслужб.

В заявлении МИД страны было сказано: «Национальное правительство приняло решение потребовать отзыва двух российских дипломатических должностных лиц, аккредитованных в Колумбии, после подтверждения того, что они осуществляли в стране действия, несовместимые с положениями Венской конвенции о дипломатических отношениях. Оба шпиона занимали должности третьих секретарей посольства России в качестве прикрытия, однако уже давно попали в поле зрения колумбийских спецслужб.

Колумбийские СМИ сообщили, что речь идет о Александре Паристове и Александре Белоусове, которые занимались вербовкой агентов в городах Богота и Кали. В сферу их интересов входила как военная, так и экономическая информация, особенно их интересовали сведения об энергетике Колумбии, ее минеральных ресурсах и нефтяной промышленности. Колумбийские спецслужбы также предполагают, что россияне могли проводить разведдеятельность в том числе в интересах Венесуэлы, которая на данный момент находится в международной изоляции.

По имеющейся информации, один из дипломатов прибыл в Колумбию в ноябре 2017 года, а второй в январе 2019-го.

Спецслужбы Колумбии провели спецоперацию под кодовым названием «Энигма» для разоблачения российских шпионов под прикрытием, в результате которой было установлено, что россияне также пытались наладить контакты с высокопоставленными сотрудниками Центробанка республики, но попытка оказалась неудачной. Колумбийские контрразведчики смогли отследить их работу в деловом районе Боготы Чапинеро, где они встречались со своими источниками и передавали им деньги в обмен на секретную информацию.

В интервью колумбийскому изданию Semana, оперативник, принимавший участие в спецоперации, рассказал, что, по его данным, в Колумбии может работать более 20 российских агентов.

«Стоит обратить внимание на то, что в российском посольстве в Боготе числятся 43 дипломата, из которых, насколько мы можем судить по результатам наших проверок, примерно 23 занимаются разведкой», — сказал сотрудник спецслужб.

Секция «Дельта» группы «Информационное сопротивление»

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