Израильские археологи сделали уникальную находку 4 28.12.2020, 14:30

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Предмет использовался первобытными людьми около 350 тысяч лет назад.

В Израиле археологи нашли древнейший камень, предназначенный для обработки мягких материалов. Предмет использовался первобытными людьми около 350 000 лет назад, пишет golos.ua.

Округлый камень был обнаружен исследовательской группой из Хайфского университета в 60-х годах прошлого века в пещере Табун на горе Кармель. По словам археологов, он применялся для обработки мягких материалов.

Ранее считалось, что подобные инструменты для такого вида работ использовались около 200 000 лет назад. Что конкретно обрабатывали найденным камнем, специалисты сказать не могут, однако предполагают, что он предназначался для шкур животных.

Следы, сохранившиеся на поверхности инструмента, говорят о том, что по нему наносились не вертикальные удары, а осуществлялась горизонтальная обработка. По словам исследователей, несмотря на кажущуюся простоту камня, его ранний вид и тот факт, что предмет не имеет аналогов в том же временном периоде, придают ему мировое значение.

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