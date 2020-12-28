Какие изменения ждут белорусов с 1 января 3 28.12.2020, 14:43

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Начало года сулит ударить по кошелькам.

С 1 января повысят пенсионный возраст, страховой стаж, появится новый вид пенсии, введут изменения для многодетных. С начала года подорожают жилищно-коммунальные услуги, вырастет минимальная зарплата. Для производителей намерены поднять сбор за сбор пластика, а заплатят за это покупатели. Tut.by посмотрел, какие изменения, которые могут сказаться на размере наших кошельков, введут в январе.

Подорожает коммуналка

В 2021 году подорожают жилищно-коммунальные услуги. Повышение произойдет в два этапа — с 1 января и 1 июня. С начала года на 4,2 доллара подорожают услуги по техобслуживанию и капремонту жилых домов, газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, по обращению с твердыми коммунальными отходами, техобслуживанию лифта, запорно-переговорных устройств, санитарному содержанию вспомогательных помещений многоквартирного жилого дома, размеры возмещения расходов на электроэнергию. По каким тарифам будем платить за воду, газ, отопление, техобслуживание, капремонт, можно прочитать по ссылке.

Чиновники хотят ввести налоговые изменения

В 2021 году в Беларуси хотят ввести изменения по налогам. Среди прочего чиновники планируют проиндексировать стандартные налоговые вычеты, увеличить размеры вычетов на детей и иждивенцев, установить новые ставки некоторых сборов и акцизов, из-за чего могут подорожать сигареты и алкоголь. Также могут поднять сбор для тех, кто сдает в аренду квартиры, и увеличить единый налог с ИП и иных физлиц (который платят, к примеру, репетиторы). Подобное предложение содержится в проекте закона «Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь», который вынес на обсуждение Минфин.

Среди прочего также предлагается на ближайшие два года повысить некоторые ставки налогов на прибыль для операторов сотовой связи. Также чиновники хотят повысить ставки подоходного налога с дохода физлиц, которые получены по трудовым договорам от резидентов ПВТ и Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень»: их хотят поднять с нынешних 9% до 13%. Проще говоря, те же работники ПВТ, которые сейчас платят подоходный налог по пониженной ставке в 9%, будут в случае введения изменений отчислять уже 13%.

Кроме того, предлагается на 2021−2022 годы увеличить ставку налога на прибыль для ломбардов (с нынешних 25% до 30%).

Также в Беларуси могут поднять ставки земельного налога и аренды за земельные участки, которые предоставляют для размещения торговых центров — с нынешних 0,7% до 1,5% от кадастровой стоимости.

С 1 января также предлагается отменить госпошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении и заменить ее транспортным налогом. При этом платить придется меньше, а процесс будет отвязан от техосмотра. Как будет работать новая версия «дорожного налога», если ее введут, можно прочитать по ссылке.

Также рассматривается вариант сделать платным выезд за границу на машине предлагают сделать платным. Пока только на два года.

Какие пенсионные изменения ожидают белорусов в 2021-м

С января в Беларуси введут несколько важных пенсионных новшеств. Так, с 1 января 2021 года на полгода вырастет пенсионный возраст, а также минимальный страховой стаж, который необходим для получения трудовой пенсии. Это очередное плановое поэтапное повышение. Со следующего года введут изменения по пенсиям для многодетных матерей, которые сейчас могут попасть в «пенсионную ловушку», и для людей с инвалидностью. Новшества появятся и для работников с неполным страховым стажем.

Так, в 2021 году пенсионный возраст для мужчин составит 62 года и 6 месяцев, для женщин — 57 лет и 6 месяцев. В 2020 году минимальный страховой стаж составляет 17,5 года, с 1 января 2021 года он увеличится на полгода до 18 лет.

С 1 января 2021 года женщинам, родившим четверых детей, будут засчитывать в трудовой стаж для назначения пенсии время нахождения в отпуске по уходу за ребенком продолжительностью до 12 лет в общей сложности (сейчас — 9 лет). Назначать им трудовые пенсии будут при наличии стажа работы не менее 20 лет и страхового стажа не менее 10 лет (сейчас — 17 лет 6 месяцев).

Со следующего года введут пенсионные новшества для тех, кто попал в так называемую пенсионную ловушку — не смог выработать необходимый страховой стаж для трудовой пенсии по возрасту. Сейчас эти люди из-за увеличения чиновниками минимального страхового стажа могут рассчитывать только на социальную пенсию — 129,06 рубля. А с 1 января смогут претендовать на «урезанную» трудовую пенсию по возрасту, но есть несколько важных нюансов. В Минтруда изменения называют новым видом пенсии по возрасту.

С 2021 года будут по-новому рассчитывать пенсии. Так, период, за который берут заработок для расчета этих выплат, увеличат на один год — до 27 лет подряд стажа работы. Сейчас для расчета пенсии учитывается зарплата за последние 26 лет (312 месяцев) работы подряд (или меньше, если вы проработали меньше 26 лет). Ежегодно этот период увеличивается на 1 год до фактически имеющегося стажа работы.

Вырастут минимальная зарплата и базовая величина

С 1 января увеличится минимальная зарплата, она составит 400 рублей. В текущем году минимальная зарплата с 1 января составляла 375 рублей, в ноябре она была проиндексирована до 388 рублей 42 копеек. Таким образом, с учетом этой индексации прибавка составит 11 рублей 58 копеек.

Базовую величину планируют также повысить — до 29 рублей (сейчас она составляет 27 рублей). Прирост базовой может оказаться самым солидным за последние годы. Соответственно, при росте базовой величины повысятся и привязанные к ней пошлины и штрафы. Как правило, в последние года базовую величину повышают с 1 января.

Могут подорожать сигареты

С 1 января должны измениться цены на некоторые марки сигарет. Однако производители и импортеры пока не озвучили, как конкретно поменяется их стоимость. Скорее всего, из-за того, что планируются изменения налогового законодательства с 1 января 2021 года.

Белорусские производители и импортеры сигарет могут каждый месяц декларировать максимальные розничные цены на сигареты и другие табачные изделия. Как правило, с 1 числа повышаются цены на те или иные сигареты и вводятся в продажу новые марки. Список сигарет, которые подорожают, и максимальные цены можно посмотреть на сайте МНС.

Напомним, в странах ЕАЭС — Беларуси, России, Казахстане, Кыргызстане и Армении — собираются с 2024 года уравнять акцизы на сигареты.

Для производителей намерены поднять сбор за сбор пластика

С 1 января в Беларуси намерены поднять плату для производителей и поставщиков за организацию сбора пластиковой упаковки и посуды — с 270 до 360 рублей. Эта стоимость будет действовать до конца года.

Возможный рост расходов из-за увеличения сбора юрлицам и ИП будет компенсирован потребителями, поясняли ранее власти. Проще говоря, будут расти цены на товары в пластиковой упаковке.

С 2021 года намерены также ограничить использование пластиковой посуды в заведениях общественного питания. К примеру, планируют ввести запрет на использование и продажу некоторой одноразовой пластиковой посуды в заведениях общественного питания.

Изменения по электронным деньгам и счетам в драгметаллах

С 1 января отменяются ограничения по открытию счетов в драгоценных металлах банками и физическими лицами за рубежом, сообщали ранее в Нацбанке. Для юрлиц (кроме банков) установят уведомительный порядок открытия счетов в драгоценных металлах в банках и иных кредитных организациях за пределами Беларуси.

Сейчас для открытия счетов в драгоценных металлах за рубежом белорусским юридическим и физическим лицам необходимо получить разрешение Нацбанка. Для коммерческих банков действует уведомительный порядок открытия счетов в драгоценных металлах за рубежом.

C 1 января также снимаются ограничения по целям расходования электронных денег, эмитируемых белорусскими банками. Речь про организации и ИП, они смогут использовать электронные деньги в своей хозяйственной деятельности на цели, не запрещенные законодательством.

Зарядки для электромобилей станут платными

С 1 января 2021 года владельцы электромобилей будут оплачивать зарядку на станциях Malanka. Стоимость 1 кВт на станциях постоянного тока (быстрые ЭЗС) составит 39 копеек, на станциях переменного тока (медленные) — 29 копеек. Оплатить заряд можно будет с помощью мобильного приложения Malanka, которое в тестовом режиме уже работает несколько месяцев.

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