В Новополоцке в «красной зоне» пациенты стоят по 4,5 часа, чтобы попасть к врачу

В Новополоцке в «красной зоне» пациенты стоят по 4,5 часа, чтобы попасть к врачу4
- 28.12.2020, 14:54
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Видеофакт.
В городе Новополоцк в «красной зоне» местной поликлиники пациенты стоят по четыре с половиной часа, чтобы попасть на приём, пишет телеграм-канал «Белые Халаты».
А на фото вы видите очередь в самый полезный кабинет центральной районной поликлиники в посёлке Лесном - в кабинет регистрации больничных листов (журнал учета журналов учета журналов). Белорусы сообщают, что провели в очереди практически два часа, при том, что в этой очереди есть как «ковидные», так и пациенты с другими заболеваниями.
После новогоднего бала можно будет и все шесть часов выстоять.