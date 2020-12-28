Путинская Россия во многом повторяет опыт СССР 3 Игорь Яковенко

28.12.2020, 15:02

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Игорь Яковенко

Проблемы всегда лучше называть своими именами.

Конституционный суд России санкционировал неисполнение Россией решения международного арбитража в Гааге о выплате бывшим акционерам ЮКОСа 57 млрд долларов.

Венская конвенция о международных договорах 1969 года предусматривает, что государство-участник, согласившееся на обязательность для него международного соглашения, не может ссылаться на положения своего внутреннего права в качестве оправдания для невыполнения им такого соглашения. Слышали? Нет, не слышали.

Совесть? – А вы с какой целью интересуетесь?

Репутация? Мнение международного сообщества? – Не вопрос. У нас теперь для этого Чубайс есть. Он этому международному сообществу так все объяснит, что оно еще нам должно будет. (4 декабря 2020 года Анатолий Чубайс был назначен на пост специального представителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития – прим. "Детали")

Премьер-министр РФ Мишустин сказал, что ничего отдавать не станет, поскольку в России – "разделение властей" и пойти против Конституционного Суда он никак не может. Сам-то он, конечно, был бы рад, но против КС – никак, сами понимаете.

Путинская Россия во многом повторяет опыт Советской России. Большевики отказались отдавать долги царской России, и для этого им не нужен был ни Конституционный суд, ни вообще какие-то правовые аргумента. Царь занимал – пусть он и отдает. Ах, мы же царя и убили? Ну, во-первых, мы его не убивали (#авыдокажите), а во-вторых, на нет и суда нет.

С того отказа платить по долгам прошло 102 года. Те долги с России до сих пор требуют. Хотя в их погашение пошла зарубежная собственность России. Попытка объяснить большевикам что-то про нормы приличий в бизнесе в ходе Генуэзской и Гаагской конференций закончилась провалом. Собеседники говорили на разных языках.

Все тот же языковой барьер мешает Западу понять Россию и сегодня. Причем по сравнению с Советской Россией этот барьер стал еще более непреодолимым.

Путинская Россия приспособлена для созидания еще в меньшей степени, чем Россия большевистская. У той была хоть какая-то цель, идеология, образ будущего. У путинской России – только грабеж и воровство. Большевики, когда у них случался "кассовый разрыв", грабили поднадзорную популяцию. Называлось это по-разному: например, продразверстка или государственные займы. Только в 1920-х большевики "занимали" у населения 24 раза, общим объемом 865 млрд рублей. В среднем гражданин СССР "давал в долг" государству 2-3 месячные зарплаты в год.

Нет ни малейших сомнений в том, что при неизбежных при ухудшении экономической конъюнктуры "кассовых разрывах" путинская Россия снова станет грабить всех, до кого сможет дотянуться. Внутри России после летнего голосования "на пеньках" права больше нет. Но есть Конституционный суд, который разрешил не признавать и международное право. В этой ситуации назрела необходимость созыва международной конференции для признания России государством-банкротом.

Проблемы всегда лучше называть своими именами. Тогда их проще решать.

Игорь Яковенко, nep.detaly.co.il

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