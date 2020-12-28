Украина отказала «кошельку Лукашенко» и партнеру Медведчука в покупке украинского банка 12 28.12.2020, 15:20

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Николай Воробей

фото: Полоцкая Газета

Отказ мотивирован санкциями ЕС против белорусского бизнесмена.

Нацбанк Украины отказал гражданину Республики Беларусь Николаю Воробью в покупке 100% уставного капитала БТА Банка .

Такое решение 24 декабря 2020 принял комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ, сообщил регулятор, пишет «Новое время».

«Вышеупомянутое решение принято в связи с тем, что деловая репутация заявителя не является безупречной. Так, 17 декабря 2020 года решением Совета ЕС № 2020/2130 Николая Воробей отнесен к перечню лиц, к которым применены персональные ограничения (санкции). Согласно требованиям нормативно-правовых актов Национального банка применения санкций к лицу является основанием утраты им безупречной деловой репутации в течение срока действия санкций и трех лет после их отмены», — сообщили в НБУ.

Регулятор отметил, что еще одним из оснований принятого решения стало непредоставление достаточных документов и информации для подтверждения соответствия финансового состояния заявителя и источников его собственных средств требованиям законодательства Украины.

Сейчас контролером БТА Банка является гражданин Казахстана Кенес Ракишев.

Как сообщалось, Николай Ворабой в начале декабря получил разрешение на покупку БТА Банка от Антимонопольного комитета Украины.

Воробей имеет значительные бизнес-интересы в Украине, о которых писал НВ Бизнес. В частности, сообщалось, о его деловые связи с кумом Путина Виктором Медведчуком. В Беларуси Воробья считают «кошельком Лукашенко».

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