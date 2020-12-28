Купаловец Алесь Молчанов получил 11 суток за акцию с национальным флагом 4 28.12.2020, 15:34

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Алесь Молчанов

Актер не мог больше молчать.

27 декабря актер Алесь Молчанов вышел на Минскую кольцевую с бело-красно-белым флагом и вскоре был задержан. Суд Фрунзенского района присудил ему 11 суток по статье 23.34 КоАП, пишет nn.by.

О намерении выйти на МКАД Алесь предварительно написал в своем фейсбуке.

«Как я поняла, он там простоял несколько часов. Ведь Саша позвонил мне где-то в полпервого ночи уже из Фрунзенского РУВД, рассказал о своем задержании, - говорит его подруга, актриса Полина Добровольская. — После он перестал выходить на связь. Уже в РУВД мне сообщили, что он задержан до суда. К сожалению, мы не успели на сам суд, так как до последнего не знали, во сколько он будет. Мы только уже увидели окончательный приговор, поэтому и не знаем, как шел сам процесс».

Полина считает, что на такой шаг Алесь решился, потому что уже не мог больше молчать и хотел в очередной раз обозначить свою позицию.

Алесь Молчанов — купаловец, уволившийся в знак протеста. Известен своими ролями в фильмах «Жыве Беларусь», короткометражке «Егор» (по мотивам «Радзіва Прудок» Андрея Горвата). Из последнего — играл в спектакле «Примитивы» о жизни Елены Киш.

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