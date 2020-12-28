«Мне надо как-то выживать» 8 28.12.2020, 15:41

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иллюстрационное фото

На аудио заведующая детсадом Могилева просит процент за съемку утренника.

В распоряжении редакции rebenok.by оказалась аудиозапись общения видеооператора с заведующей одним из детских садов Могилева. Родители заказали съемку утренника у индивидуального предпринимателя, который решил уточнить у администрации условия. Заведующая спрашивает, какой процент оператор готов предложить, а мужчина отказывается платить за съемку деньги.

Оператор, чей голос слышен на аудиозаписи, профессионально занимается видеосъемкой. Он убежден, что имеет право производить съемку везде, где заказывают его услуги.

— На этот раз меня попросили отработать новогодний утренник в одной из групп. Родителям не понравилось качество работы оператора, предложенного администрацией сада, — рассказывает об инциденте Николай.

Родители передали оператору требования детского сада: для работы в группе он должен быть оформлен как индивидуальный предприниматель, кроме того, ему нужно было принести справку о том, что он не болеет коронавирусом, а также заключить арендный договор. Последний пункт вызвал удивление.

— Аренда — это временная передача в собственность. Если бы я проводил свое мероприятие, пригласил на него, кого хочу, тогда, наверное, можно было бы говорить об аренде. А здесь я просто обслуживаю чужой праздник, — рассуждает видеооператор.

В районном отделе образования ему подтвердили: требование по арендной плате законно. А еще уточнили: в этом году Николай будет первым в районе, кто заключит такой договор по детсадам. Он снова удивился, ведь съемки идут везде и полным ходом, но спорить не стал. Оплата оказалась мизерной — 5-7 рублей. Чтобы заключить договор, нужно было написать заявление и получить у администрации сада визу «Не возражаю».

Николай позвонил заведующей. Тогда и состоялся разговор из аудиозаписи.

— Я представился, объяснил цель звонка. Мы обсудили, есть ли у меня справка, а потом я услышал: «Скажите, Николай, а какая мне выгода от этого? У нас есть свой оператор». Я сразу даже вопрос не понял и начал объяснять, что сниму мероприятие с двух камер, качественно, плюс бесплатно организую онлайн-трансляцию для родителей, их же не пускают на утренники. Но мне было сказано, что это выгода родителей, а не сада. А потом поступило предложение заплатить.

Аудиозапись подтверждает слова Николая. Вот ее фрагмент:

— Я снимаю мероприятие, — говорит мужчина в ответ на предложение поделиться процентом. — Плачу аренду. Родители платят деньги в попечительский совет.

— Это одно другого не касается.

— Я предприниматель, плачу налоги. Мое экономическое участие выражается в налогах...

— (Женский голос перебивает). Все, кто в фото-видеосъемке, мне дают процент на спонсорскую помощь.

— Ну… я никаких процентов не даю.

— Я же тоже должна быть заинтересована. Правда? Если каждый будет так мной командовать… Мне надо как-то выживать тоже.

Далее слышно, как Николай напоминает: государство и родители выделяют средства на то, чтобы сады могли выживать. Заведующая соглашается, но просит не путать одно с другим, потому что «это совершенно другая тема». В итоге Николай повторяет: ничего сверху платить не будет. На этом запись прерывается.

Предприниматель поясняет, что заведующая бросила трубку. Позже он связался с ней через вайбер, спросил, о каком именно проценте идет речь. В ответ пришло: «Надо встретиться».

На встрече суть разговора осталась прежней: собеседница настаивала на деньгах, Николай отказывался.

— Она сказала: «Наши фотографы и операторы платят, чем вы отличаетесь? Я ответил, что когда-то сам работал на руководящей должности и никогда не требовал ничего подобного. Далее я спросил, выполнил ли ее оператор все условия по аренде и ПЦР-диагностике? Пообещал проверить. К разговору подключилась заместитель заведующей и стала рассуждать, что сад не может пустить человека с улицы. Было смешно. Можно подумать, что их оператор живет в саду и он «не с улицы».

Николай устал от этого разговора и предложил просто поставить визу на заявлении, чтобы его пустили в группу на съемку. Но заведующая отказалась.

Оператор решил рассказать эту историю для того, чтобы вскрыть проблему, типичную для многих его коллег. Стороннему человеку получить заказ в детском саду зачастую сложно. Предприниматель и раньше сталкивался с тем, что в учреждения образования неохотно пускали специалистов с улицы, но «с такой прямотой встречается впервые».

— По логике вещей заведующая детсадом может только проконтролировать, как идет процесс, выполняются ли требования безопасности из-за COVID-19 и все. А тут... В конце разговора заведующая спросила меня: «Так чего вы хотите?» Я ответил ей и повторю сейчас: просто хочу честно работать в нашей стране.

Журналисты дозвонились до администрации детского сада и спросили, о каких процентах идет речь в разговоре. Заведующая коротко пояснила: она предложила видеооператору внести средства через попечительский совет, то есть пожертвовать деньги на нужды детского сада.

Журналисты также хотели уточнить: могут ли в детский сад не пустить фотографа или оператора, которого наняли родители? В Министерстве образования сообщили, что порядок посещений регламентируется на местах (исполкомами, районными отделами образования и правилами внутреннего распорядка, действующими в садах). Получить оперативный комментарий в управлении образования Могилевского горисполкома не удалось: начальник управления ответила, что готова ответить только на письменный запрос.

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