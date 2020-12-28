Кому не нужен карантин при въезде в Польшу: разъяснение 28.12.2020, 15:52

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Въезжающие в страну организованным транспортом должны пройти 10-дневный карантин.

Польша с 28 декабря по 17 января вводит ограничения в связи с коронавирусом, предусматривающие 10-дневный карантин для лиц, въезжающих в Польшу организованным транспортом.

От обязательного карантина освобождены:

- лица, имеющие справку о наличии у них прививки от COVID-19;

- водители и члены экипажей авиа-, железнодорожных, судоходных и автотранспортных средств, чья профессиональная деятельность связана со сферой международных пассажирских, грузовых, или комбинированных перевозок и въезжающие на территорию Польши в рамках выполнения служебных обязанностей;

- пассажиры судов, курсирующих, не заплывая в порты третьих стран, между портами государств-членов Европейского Союза, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) - Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве;

- лица, получающие образование в Польше, а также ученые, которые проводят исследования на территории Польши;

- работники дипломатических и консульских учреждений, представители международных организаций и члены их семей, а также другие лица, пересекающие границу на основании дипломатического паспорта;

- лица, выполняющие работы на сельскохозяйственных предприятиях, расположенных в приграничных территориях обеих стран;

- спортсмены, тренера, врачи, физиотерапевты, судьи, аккредитованные журналисты, въезжающие в Польшу для участия в спортивных мероприятиях и имеющие подтверждающие документы от организатора соревнований;

- медицинские работники, въезжающие на территорию Польши с целью трудоустройства в сфере здравоохранения.

- лица, пересекающие государственную границу Польши, которая составляет внутреннюю границу ЕС, в рамках или с целью выполнения служебных обязанностей.

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