Тряхнуть стариной 11 28.12.2020, 16:29

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Фото: AP

Тяжело престарелому Путину с Украиной, ой тяжело.

В последние несколько месяцев президента РФ Путина, живущего в условиях усиливающейся международной изоляции, все больше мучают мысли о том, что скоро он в буквальном смысле останется одиночкой, и вообще никто с ним не захочет иметь дел. Чтобы подбодрить дряхлеющего «обнуленца», российскими спецслужбам поставлена задача внести в дискурс постсоветских стран моду на «старину».

Речь идет о реализации системного плана по реваншу пророссийских сил в таких странах, как Армения, Молдова, Кыргызстан, Украина. При этом ставка делается на те группы политиков, которые в разное время работали с более молодым Путиным, но по разным причинам потерпели политический крах и ушли в небытие. В общем, идет процесс гальванизации политических трупов, под лозунгами возврата к светлому прошлому, профессионалов во власти и поддержания носителей традиционных ценностей, пишет Telegram-канал «Сито Сократа».

В случае с Арменией, путинисты делают ставку на «карабахский клан», который сколотив разнородный оппозиционный альянс из 16 партий, хочет свергнуть премьер-министра Пашиняна и реализовать «аншлюс» Армении со стороны РФ.

В Молдове, едва избранный президент Майя Санду принесла присягу, ФСБ начала реализацию плана по ее устранению к осени 2021 года и триумфальному возвращению друга Путина – Додона, во властные кабинеты.

В Кыргызстане за спинами «трех друзей»: Жапарова-Мамытова-Ташиева маячит пресловутый клан Матраимовых, который хорошо известен своими тесными завязками с ФСБ. На январских выборах 2021 года под видом новых лиц в киргизскую политику могут вернутся старые друзья Кремля.

Несколько в стороне от упомянутых стран находится Украина, где осенью завершился избирательный цикл 2019-2020 годов и наблюдается политическая стабилизация. Потому здесь стратегия реванша несколько отлична, и опирается на разжигание кризисов и легализацию тухлых политиков, но зато возрастной группы Путина.

В Украине для этого активно используются несовершенства судебной системы либо отдельные эпизоды недоброкачественной работы судей, дающие шанс призракам прошлого. Очень озабоченные Украиной российские СМИ подают эти судебные проколы, как реабилитацию уже изрядно подзабытых чиновников-беглецов.

К примеру, бывший премьер-министр страны, Николай Азаров, запомнившийся народу, как творец различных схем увода бюджетных средств и изобретатель «азиривки», расправил крылья после технического решения Суда ЕС, отменившего продление против него индивидуальных санкций Совета ЕС. Хотя даже не специалистам ясно, что это бюрократическая загогулина, порожденная проволочкой в процедурах со стороны украинских судов. Скоро будут приняты повторные решения о возвращении санкций против Азарова и ему подобных «экзильных» лидеров «комитетов спасения» и Совет ЕС снова возобновит против них действие санкций.

Осознавая эту данность Азаров, испытывающий стеснение в деньгах, все же проведет прессуху с иностранными адвокатами в Вене, ведь якобы это не просто техническая ошибка, а целый «кейс Азарова». Пока ФСБ платит, почему бы этим не воспользоваться, хотя бы с целью напомнить о себе.

В случае с Украиной, все же трудно представить, что Путин всерьез воспринимает идею возвращения «команды профессионалов имени Януковича» во власть. На них смотрят, скорее как на людей подобных экс-президенту Кыргызстана Аскару Акаеву. Последний, сидит в МГУ и стал солидным ученым без политических амбиций, а вот известному «проффесору» и Ко места в МГУ не нашлось, вот и тянет их в родные украинские пенаты покуролесить. Но здесь тоже как-то все плохо, ведь даже в квазиреспубликах «ДНР» и «ЛНР» не нашлось места «профессионалам», что как бы очень даже симптоматично.

Тяжело престарелому Путину с Украиной, ой тяжело.

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