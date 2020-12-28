закрыть
28 декабря 2020, понедельник, 17:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Василий Хомутовский: Благодаря белорусским людям мы почувствовали себя настоящими патриотами

  • 28.12.2020, 17:32
Василий Хомутовский: Благодаря белорусским людям мы почувствовали себя настоящими патриотами
Василий Хомутовский

Мы — нация.

Тренер вратарей Василий Хомутовский в новом выпуске на канале «ЧестнОК» обратился к белорусам, сообщает «Трибуна».

«Благодаря белорусским людям во всех отраслях и слоях нашей жизни, мы почувствовали себя настоящими патриотами. И каждый день выходя на улицу люди могут чувствовать единение, даже ничего не сказав. А раньше надо было объяснять, где находится Беларусь, возле России. Мы — нация», – заявил Хомутовский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Привет, сосед!
Привет, сосед! Ирина Халип
Сбудется и наше общее желание!
Сбудется и наше общее желание! Андрей Санников
Беларусь как сказка
Беларусь как сказка Вадим Жартун
Дед Мороз спешит на баррикады
Дед Мороз спешит на баррикады Владимир Халип