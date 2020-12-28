Заглядывая в будущее 28.12.2020, 17:37

Поможет ли вакцинация победить COVID-19?

Началась вакцинация от COVID-19, но эта хорошая новость была омрачена появлением в некоторых частях мира нового, потенциально более заразного штамма вируса. В том, как именно будет развиваться пандемия, появилась еще большая неопределенность.

Следующие три месяца или даже больше наверняка будут трудными, и до жизни без вируса, вероятно, еще далеко. Не все станет таким, как прежде.

Сложно точно предсказать, как все будет развиваться, но некоторые прогнозы все же можно сделать с относительной уверенностью. С учетом этого, вот что мы можем ожидать в наступающем году.

Какое влияние окажет новый штамм?

На данный момент информация о новом штамме вируса ограничена. Хотя этому еще нет подтверждения, он, по-видимому, более заразен, но не приводит к более тяжелому течению заболевания и не способен уклониться от иммунитета, сформированного вакциной.

Однако этот штамм предполагает способность вируса к значительным мутациям, а дальнейшие мутации могут изменить ход пандемии. Поэтому еще более неотложной задачей стало ее быстрое стало подавление.

Строгие ограничения наверняка продлятся и в новом году, и для контроля над вирусом могут потребоваться дополнительные меры, ели он действительно более заразен.

Как скоро эффект вакцины будет видимым?

Производство достаточного количества доз вакцины — сложная задача, проблемой для реализации которой могут стать ограниченные мощности. Но даже если предположить, что мы сможем производить все необходимое, сам процесс вакцинации займет много месяцев.

В Великобритании вакцинацией занимаются врачи общей практики, а у одного английского терапевта, в среднем, почти 9 тыс. пациентов. Если предположить, что врачи общей практики работают восемь часов в день, им нужно 10 минут, чтобы кого-то вакцинировать, и каждому пациенту нужно ввести две дозы вакцины, то потребуется больше года, чтобы охватить всех своих пациентов. Другие, конечно, помогут с вакцинацией, но так наглядно видно масштаб задачи. Задержки будут неизбежны.

Ношение масок может стать социальной привычкой во всем мире

Кроме того, две дозы вакцины Pfizer необходимо вводить с интервалом в 21 день, при этом полный иммунитет наступает через семь дней после второго укола. Для других вакцин, таких как AstraZeneca, требуется еще более длительный период между дозами. Чтобы у каждого вакцинированного человека проявился полный эффект, потребуется как минимум месяц (если не больше).

В странах, где на Рождество были смягчены правила социального дистанцирования, после праздников ожидается резкий рост числа случаев. В этом случае поначалу вакцины вряд ли сильно изменят ситуацию — в начале 2021 года болезнь получит слишком большой импульс. Вероятно, это также произойдет в Великобритании из-за нового штамма вируса, несмотря даже на усиление карантина. Чтобы избежать потери доверия к вакцинации, необходима осведомленность общественности о динамике болезни.

Как будет развиваться пандемия?

После того, как люди переболели COVID-19 (или получили вакцину), у них формируется иммунитет (по крайней мере, на короткий срок). Инфицированные все чаще будут контактировать с теми, у кого есть иммунитет, а не с уязвимыми людьми. Передача вируса, таким образом, уменьшается, и в конечном итоге болезнь перестает распространяться — это явление называется коллективным иммунитетом.

Уровень иммунитета среди населения, необходимый для остановки распространения вируса, точно неизвестен. Считается, что он составляет от 60% до 80%. В настоящее время мы еще далеки от этого. Это означает, что миллиарды людей во всем мире должны будут пройти вакцинацию, чтобы остановить распространение вируса.

Произойдет ли все так — зависит от того, смогут ли вакцины предотвратить передачу вируса, что еще до конца не доказано. Если все пойдет нормально, мы увидим снижение числа случаев COVID-19, возможно, уже весной 2021 года. Но пока вакцинация укрепляет иммунитет населения, особенно там, где прижился более заразный штамм вируса, по-прежнему будут необходимы локдауны и другие ограничивающие передачу меры.

Напротив, если вакцина только предотвращает тяжелую форму заболевания у инфицированных, нам придется полагаться на то, чтобы сформировался коллективный иммунитет. При таком сценарии вакцинация уязвимых слоев населения снизит уровень смертности, но серьезные заболевания и длительное воздействие COVID-19 на более молодых людей, вероятно, сохранятся.

Что может измениться?

Вакцины — не палочка-выручалочка. Нужно будет соблюдать определенные меры предосторожности в течение нескольких месяцев. В регионах, где широко распространен более заразный штамм, ограничения высокого уровня могут продлиться до завершения вакцинации. Любые изменения будут происходить медленно, в первую очередь в том, что касается посещения домов престарелых и возобновления работы больниц для планового лечения.

Мы надеемся, что со временем путешествовать станет проще, однако авиакомпании могут начать требовать сертификаты о вакцинации. Хотя в некоторых странах для въезда требуется вакцинация против желтой лихорадки, требование иммунного паспорта от COVID-19, вероятно, может оказаться спорным.

Ношение масок может стать социальной привычкой во всем мире, как это произошло в Азии — например, когда кто-то плохо себя чувствует или просто беспокоится о своем здоровье.

Заглядывая в будущее

Может ли вакцинация привести к уничтожению вируса? Мы еще не знаем, как долго сохраняется иммунитет, вызванный вакциной, а долговременный иммунитет — это вопрос первостепенной важности. Полное искоренение вируса будет очень трудным и потребует глобальных усилий.

Хотя мы подошли близко к искоренению полиомиелита, единственной человеческой болезнью, которую удалось полностью искоренить остается оспа, и на это потребовалось почти 200 лет. Например, корь, которая почти полностью побеждена во многих странах, продолжает возвращаться.

Некоторые вакцины, например, против кори, обеспечивают защиту почти на всю жизнь, тогда как другие, например, от столбняка, необходимо обновлять. Если COVID-19 мутирует регулярно и значительно, а его потенциал для этого сейчас уже продемонстрирован, нам, возможно, придется периодически принимать новые вакцины, как мы это делаем от гриппа. В долгосрочной перспективе также необходимо будет вакцинировать детей, чтобы поддерживать коллективный иммунитет.

Социальные и экономические последствия пандемии, вероятно, также будут долгосрочными. Возможно, жизнь никогда не будет той, что раньше. Но мы должны сделать ее более безопасной, лучше подготовившись к будущим пандемиям.

Адам Клечковский, «Новое время»

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