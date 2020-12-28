Леонид Заико будет похоронен на кладбище в Колодищах 28.12.2020, 17:55

Леонид Заико

Фото: onliner.by

Прощание с известным ученым-экономистом состоится 30 декабря.

Как стало известно сайту naviny.by, известный экономист Леонид Заико будет похоронен 30 декабря. Церемония прощания пройдет в Минске в ритуальном зале по улице Семашко, 8/5 c 14:00 до 14:45.

Затем он будет будет кремирован и похоронен рядом с родителями на кладбище в Колодищах.

Леонид Заико умер ночью 27 декабря. Ему было 72 года, он страдал мерцательной аритмией. Ранее у него диагностировали коронавирус. У Заико остался 16-летний сын, которого он воспитывал один после смерти супруги.

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