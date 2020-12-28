Американцам добавят «вертолетных денег»4
- 28.12.2020, 18:56
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Трамп утвердил выплаты по $600 на человека.
Президент США Дональд Трамп утвердил второй пакет поддержки американской экономики с прямыми выплатами гражданам, пострадавшим от пандемии, передает finanz.ru.
План помощи размером 900 млрд долларов, одобренный конгрессом после трех месяцев мучительных переговоров, стал вторым по величине в американской истории и уступил лишь весенним вливаниям на 2,3 трлн долларов.
Угрожавший наложить вето Трамп все же поставил свою подпись под законопроектом, который занял более 1,5 тысячи страниц и стал самым объемным документом, когда либо принятым конгрессом.
План предусматривает чеки на сумму 600 долларов для всех американцев, чей заработок не превышает 75 тысяч долларов в год.
Дополнительно по 600 долларов получат семьи на каждого ребенка. Кроме того, на 300 долларов в неделю будут увеличены пособия для безработных. Их число на пике кризиса увеличилось на 20 миллионов человек, и к зиме лишь половина смогли найти новое место.
План стимулов также будет включать 25 млрд долларов на компенсацию аренды для пострадавшего бизнеса, cотни миллиардов долларов помощи малым предпринимателям и ассигнования на общенациональную вакцинацию, которая стартовала в США две недели.
«Я подписываю этот биль, чтобы восстановить уровень пособий, остановить выселения, поддержать платежи за аренду, увеличить финансирование вакцинации», - заявил Трамп, добавив, что требует от конгресса увеличить объем выплат до 2000 долларов на человека.
По его словам, голосование по исправленному закону должно состояться в понедельник. «В результате семья из четырех человек получит 5,2 тысячи долларов», - заявил Трамп.
По оценке МВФ, в 2020 году ВВП США упадет на 4,4%. Но несмотря на это, реальные располагаемые доходы американцев увеличиваются: на ноябрь они на 3,1% превысили прошлогодний уровень.