Авиация НАТО за 2020 год 350 раз перехватывала российские самолеты 6 28.12.2020, 19:04

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Иллюстрационное фото

Пилоты РФ часто отключают транспондеры, не сообщают планы полетов и не выходят на связь.

Самолеты стран-участниц НАТО в течение 2020 года около 350 раз перехватывали российские военные воздушные суда, приближавшиеся к воздушному пространству государств Североатлантического альянса. В последние годы НАТО наблюдает вблизи своих границ рост активности российской военной авиации, заявила представительница альянса в понедельник, 28 декабря. По ее словам, число подобных эпизодов в 2020-м незначительно увеличилось, передает DW.

Пилоты военной авиации РФ часто отключают транспондеры (приемопередатчики), не сообщают планы полетов и не выходят на связь, подчеркнули в НАТО. Это представляет угрозу и для гражданской авиации.

В Европе контроль за воздушным пространством возложен на 40 радиолокационных станций, отметили в альянсе. Около 60 самолетов НАТО находятся в состоянии готовности вылета на перехват.

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