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Жительница Бобруйска выпала из окна с новорожденным ребенком

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  • 28.12.2020, 19:44
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Жительница Бобруйска выпала из окна с новорожденным ребенком
иллюстрационное Фото

Ребенок выжил.

Чрезвычайное происшествие произошло в одном из районов Бобруйска: из окна 7 этажа выпали женщина и ее новорожденный ребенок, сообщил "Коммерческий курьер" со ссылкой на комментарий представителя УСК по Могилевской области Анастасии Лавринович.

"Около одиннадцати вечера из окна седьмого этажа дома на проспекте Строителей выпала 31-летняя женщина. В руках у нее был новорожденный мальчик. От удара о землю женщина погибла на месте. А ребенок выжил. Сейчас он в больнице", - говорится в сообщении.

О погибшей известно, что она состояла на учете в психоневрологическом диспансере. Следственный комитет выясняет мотивы и обстоятельства происшедшего.

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