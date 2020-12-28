Ученые: Каспийское море может исчезнуть 28.12.2020, 20:44

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К концу столетия уровень Каспийского моря упадет на 9-18 метров.

Международная группа ученых заявила о том, что из-за глобального потепления уровень Каспийского моря стремительно уменьшается. К концу столетия уровень воды может упасть на 9-18 метров, что приведет к почти полному испарению северного шельфа Каспия. Восточная окраина будет «полностью иссушена», сообщает "Новое время".

Моделирование, которое провели ученые, показало, что при наихудшем сценарии падения уровня моря на 18 метров 34% его поверхности исчезнут. Но этот кризис все еще недооценивается общественностью.

Международная группа экспертов по изменению климата не рассматривала испарение озер в результате глобального потепления ни в одном из своих докладов, а ООН не поднимала этот вопрос в своих целях устойчивого развития.

Ученые отмечают, что, если ничего не предпринять, последствия для окружающей среды будут катастрофическими. Прогнозируемое понижение уровня моря серьезно повлияет на эту уникальную экосистему, а потеря мелководья на юге лишит эндемичных рыб, птиц и тюленей бесценной среды обитания, нерестилищ и источников пищи.

Пострадает также местная экономика, которая зависит от рыболовства и морской торговли, а также прибрежные порты, которые «внезапно» окажутся намного дальше от воды. Вероятно также, что это усугубит проблему нехватки воды в засушливом регионе.

И это проблема не только Каспийского моря. Несколько недавних исследований показали падение уровня воды в замкнутых морях и озерных системах, в основном из-за высыхания континентов в результате изменения климата.

Поскольку озера не имеют оттока, они особенно уязвимы для повышения температуры. Их уровень воды почти полностью определяется осадками, притоком рек и испарением. То же самое и с Каспийским морем, в которое впадает река Волга.

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