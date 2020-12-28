В США вакцина от коронавируса Novavax вышла на финальную стадию испытаний 28.12.2020, 21:12

Испытания вакцины Novavax проходят не только в США, но и в Мексике, Великобритании и ЮАР.

В США компания Novavax перешла к финальной стадии испытаний своей вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает Financial Times.

По словам исполнительного директора Novavax Стенли Эрика, пока в мире свирепствует пандемия, это испытание — критический шаг на пути к созданию глобального портфолио безопасных и эффективных вакцин, чтобы защитить мир.

Испытания вакцины Novavax проходят не только в США, но и в Мексике, Великобритании и ЮАР.

Вакцина может храниться при температуре 2 — 8 градусов по Цельсию, что отличает ее от препарата BioNTech и Pfizer.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, за последние две недели были вакцинированы более 1 млн человек препаратами Pfizer. Данные по получении прививок вакцинами Moderna еще не подсчитаны.

В больницы и медицинские центры доставлены более 9,4 млн доз вакцины производства Pfizer и Moderna.

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