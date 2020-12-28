Белоруска 15 лет пела оперные арии на улице, а потом победила в испанском «Голосе 60+» 28.12.2020, 21:34

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Фото: Antena 3

Наида Абанович уехала из Беларуси в Испанию 15 лет назад.

Во втором сезоне испанского аналога вокального конкурса «Голос 60+» победила белоруска. Историю рассказывает «Варяг».

фото: La Voz Antena 3/twitter

Наида Абанович родилась в Беларуси, училась в Молодечненском музыкальном училище. Вышла замуж, переехала в Баку, где окончила консерваторию. В Беларусь Наида Абанович вернулась в 1989, из-за военных действий в Нагорном Карабахе. После смерти мужа женщина уехала в Испанию. 15 лет она зарабатывала на жизнь тем, что пела оперные арии на улицах Пальма-де-Майорки.

Во втором сезоне La Voz Senior (так называется испанский конкурс) Наида Абанович исполнила арию из оперы «Валли» и застольную композицию из оперы «Травиата».

Победила белоруска по результатам зрительского голосования.

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