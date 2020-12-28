Белорусы Санкт-Петербурга 142-й раз собираются на акции солидарности с земляками

Белорусы Санкт-Петербурга 142-й раз собираются на акции солидарности с земляками1
- 28.12.2020, 21:50
Видеофакт.
Белорусы Санкт-Петербурга 142-й раз собираются на акции солидарности со своими земляками!
«Так как нам не дают собираться у стен родного посольства, мы запускаем новый этап нашего протеста — «Покажи Петербург белорусам!»
Сегодня мы собрались у бюста Адама Мицкевича!
Передаем приветы и слова поддержки Новогрудку, белорусской диаспоре в Кракове и поздравляем с днём рождения доктора Артёма Сорокина!
Вместе победим! Жыве Беларусь!»- говорят участники акции.