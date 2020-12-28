Алексей Гончаренко: Белорусы показали, что не приемлют диктатуру Лукашенко 1 28.12.2020, 21:55

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Алексей Гончаренко

Беларусь должна быть демократической и независимой.

По словам украинского политика Алексея Гончаренко, вопрос о развитии демократии в обществе следует адресовать самим белорусам, которые показали, что не приемлют диктатуру Лукашенко, передает «Голос Америки».

«Белорусы показали, что не приемлют диктатору Лукашенко, но пока не смогли довести демократические протесты до конца», – подчеркивает Алексей Гончаренко.

Демократическая и независимая Беларусь, по его словам, необходима Европейскому Союзу и Украине, с которой у нее тысяча километров общей государственной границы.

«Как мы можем помочь белорусам? Инструментарий у нас один – нужно присоединиться к санкциям Европы против режима Лукашенко, необходимо принимать белорусов, которые бегут от политических репрессий», – отмечает Алексей Гончаренко.

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