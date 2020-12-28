В Словакии инфицированным COVID-19 чиновникам разрешили работать в офисах

В Словакии инфицированным COVID-19 чиновникам разрешили работать в офисах1
- 28.12.2020, 22:58
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В Словакии сейчас COVID-19 болеют премьер и пятеро чиновников, президент — на карантине.
Министерство здравоохранения Словакии разрешило чиновникам, которые заболели коронавирусом или контактировали с инфицированным, работать в офисах.
Об этом сообщает «Новое время».
Для того, чтобы работать в офисах им необходимо соблюдать повышенные меры эпидемиологической безопасности.
Минздрав Словакии разрешил президенту, премьер-министру, министрам, депутатам парламента, председателю Конституционного суда и генеральному прокурору страны продолжать работу в офисах после получения положительных результатов тестов на коронавирус или контактов с инфицированными.
Официальным лицам разрешено приходить в офис, если этого требуют государственные интересы или необходимо оперативно принять решение исключительной важности.
В Словакии сейчас COVID-19 болеют премьер и пятеро чиновников, президент — на карантине.
По состоянию на понедельник, 28 декабря, в Словакии всего подтвердили почти 170 тысяч случаев коронавируса, более 1700 — летальные.