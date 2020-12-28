В Словакии инфицированным COVID-19 чиновникам разрешили работать в офисах 1 28.12.2020, 22:58

1,850

Президент Словакии Зузана Чапутова

фото: tasr/j. novák

В Словакии сейчас COVID-19 болеют премьер и пятеро чиновников, президент — на карантине.

Министерство здравоохранения Словакии разрешило чиновникам, которые заболели коронавирусом или контактировали с инфицированным, работать в офисах.

Об этом сообщает «Новое время».

Для того, чтобы работать в офисах им необходимо соблюдать повышенные меры эпидемиологической безопасности.

Минздрав Словакии разрешил президенту, премьер-министру, министрам, депутатам парламента, председателю Конституционного суда и генеральному прокурору страны продолжать работу в офисах после получения положительных результатов тестов на коронавирус или контактов с инфицированными.

Официальным лицам разрешено приходить в офис, если этого требуют государственные интересы или необходимо оперативно принять решение исключительной важности.

В Словакии сейчас COVID-19 болеют премьер и пятеро чиновников, президент — на карантине.

По состоянию на понедельник, 28 декабря, в Словакии всего подтвердили почти 170 тысяч случаев коронавируса, более 1700 — летальные.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».