Конец власти Лукашенко: Беларусь ждут сейсмические изменения в 2021 году 5 29.12.2020, 8:25

9,478

Фото: onliner.by

Главная опора диктатора дает трещину.

После прихода к власти в 1994 году Александр Лукашенко использовал контролируемые "выборы" и другие рычаги в его распоряжении для продления своего правления, а также сдерживания или уничтожения соперников.

Президентские выборы, которые прошли 9 августа, не были исключением, говорится в статье на Radio Free Europe/Radio Liberty (перевод — unian.net).

Наиболее перспективным соперникам запретили участвовать в президентской гонке, а некоторых даже бросили за решетку. На самом деле в тюрьме оказались все кроме одного альтернативного кандидата, которого в Минске считали безопасным.

Светлана Тихановская собирала все большие митинги с приближением выборов. Однако, официальные результаты сказали, что она набрала лишь 10% голосов. В глазах многих белорусов это была абсурдная ложь. Поэтому они вышли на улицы. Многие из них уже были разъярены тем, как правительство обращается с COVID-19. Больницы были плохо оснащены для борьбы с пандемией коронавируса, которую Лукашенко назвал "массовым психозом".

Сотни тысяч людей выходили на протесты в Минске, а также в Бресте и Гродно на протяжении многих месяцев. И это самая большая волна демонстрации недовольства в Беларуси за время независимости от СССР. За выступление против последнего диктатора Европы многие заплатили высокую цену. Тысячи людей арестовали, сотни избили на улицах и в отделениях милиции. Было зафиксировано много случаев пыток. Несколько человек погибли в результате подавления протестов.

Видят ли белорусы, многие из которых за свою жизнь не знали другого правителя, сейсмические изменения во власти в 2021 году?

Очевидно, Лукашенко делает ставку на так называемых "силовиков", то есть истеблишмент в службах безопасности, который сохраняет его режим и борется с демонстрантами. 29 октября Лукашенко сделал три важных кадровых изменения. Глава МВД Юрий Караев, его заместитель генерал Александр Барсуков и секретарь Совета безопасности генерал Валерий Вакульчик стали представителями узурпатора в Гродно, Минске и Бресте соответственно. Во всех этих городах протесты самые масштабные.

По словам старшего научного сотрудника OSW Center for Eastern Studies Камиля Клысиньского, это признак того, что аппарат контроля и репрессий становится жестче. 19 ноября Лукашенко повысил главу одного из отделов МВД Николая Карпeнкова до замминистра с полномочиями руководить силами ведомства.

В сентябре Карпeнков попал на видео, на котором было видно, как он выбивает окно кафе в Минске, в котором участники протестов пытались скрыться от служб безопасности.

По мнению научного сотрудника Wilson Center в Вашингтоне Кеннета Яловица, судьба Лукашенко теперь в значительной степени зависит от этих лиц.

"Но Лукашенко будет значительно слабее и зависим от России", - сказал Яловиц, который в 90-х годах был послом США в Беларуси.

Сейчас эта поддержка силовиков кажется твердой, хотя определенные трещины в ней все же появились. По словам Евгения Юшкевича, который ранее был старшим следователем в белорусской милиции, а сейчас находится в Литве, по состоянию на первое декабря по меньшей мере 350 офицеров правоохранительных органов уволились в знак протеста.

Эксперт по службам безопасности России и других постсоветских стран Марк Галлеоти провел параллель с Украиной и попытками подавить протесты во время Евромайдана.

"Пресловутый отряд" Беркут " публично признал, что те, кто дольше всего оставался верен режиму в 2014 году, почувствовали отсутствие другого выбора, кроме как бежать в Россию или на Донбасс. А те, кто своевременно перешел на другую сторону, смогли "отречься" и избежать серьезных проблем", - отметил эксперт.

В Беларуси, тем временем, были замечены несколько бывших офицеров "Беркута" на службе у режима.

Отношения с Москвой

Отношения Лукашенко с Москвой уже много лет переживают проблемы. И они ухудшились еще больше после того, как белорусский автократ в декабре 2019 года отказался от большей интеграции между Россией и Беларусью в соответствии с соглашением за 1999 год. Разъяренный Кремль сначала прекратил, а затем сократил дешевые поставки энергоносителей для Минска.

Но на фоне протестов Лукашенко бросился обвинять НАТО и Запад в организации кризиса. Он начал просить помощь у Путина, который, в конце концов, отправил в Минск своих пропагандистов на замену белорусских журналистов сомнительной лояльности. Кроме того, российский президент заговорил о возможной военной и полицейской поддержке, а также оказал 1,5 миллиарда долларов помощи.

Россия очень медленно дала деньги. При этом, из той суммы, которую Беларусь получила 500 миллионов долларов в октябре вернулись обратно в карман Москвы за долги перед "Газпромом".

Лукашенко попал в ловушку, когда в августе и сентябре решил обратиться к Владимиру Путину за помощью.

Кремль добивается изменения Конституции Беларуси. Эти изменения должны ослабить власть президента, но не ради демократии. Москва хочет таким образом подготовить уход Лукашенко.

"Цель - ослабить позиции Лукашенко и заставить его провести досрочные выборы без его участия", - пояснил Клисинский.

В свою очередь, Яловиц считает, что Лукашенко сможет рассчитывать на краткосрочную поддержку Кремля, пользуясь страхом в самой России.

"Москва пока будет поддерживать его, поскольку она боится самой идеи об истинном успехе массовых движений. Но она будет искать надежную замену. В Москве не хотят использовать грубую силу в Беларуси, поскольку это настроит население против России", - сказал бывший дипломат США.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».