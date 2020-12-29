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В белорусских городах появились всадники с бело-красно-белыми флагами

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  • 29.12.2020, 8:38
  • 3,506
В белорусских городах появились всадники с бело-красно-белыми флагами

Рыцари «Погони» прогоняют хамскую власть.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал очередное видео со всадником с бело-красно-белым флагом.

Видео сопровождается песней Анжелики Агурбаш (Лики Ялинской) «Погоня»:

«Конь мой малады! Нясі імклівы конь, нясі мяне туды, дзе я не буду ведаць гора і нуды!»

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