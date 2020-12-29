В белорусских городах появились всадники с бело-красно-белыми флагами 1 29.12.2020, 8:38

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Рыцари «Погони» прогоняют хамскую власть.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал очередное видео со всадником с бело-красно-белым флагом.

Видео сопровождается песней Анжелики Агурбаш (Лики Ялинской) «Погоня»:

«Конь мой малады! Нясі імклівы конь, нясі мяне туды, дзе я не буду ведаць гора і нуды!»

Конь мой малады! Нясі імклівы конь, нясі мяне туды, дзе я не буду ведаць гора і нуды! pic.twitter.com/dpOzlLTFAK — charter97.org (@charter_97) December 29, 2020

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