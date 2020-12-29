Буллинг Путина 1 Дмитрий Тор, foreignpolicy.com.ua

29.12.2020, 8:51

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Фото: ЕРА

Злую шутку с кремлевским режимом сыграло его же стремление к тотальному контролю.

Вал разоблачений в отношении Путина от Навального и авторитетных исследовательских интернет-изданий Bellingcat и The Insider действительно наводит на мысли об их организации и тщательной координации извне. Предположение о том, что коллективный Запад решил нанести сокрушительный удар по путинскому режиму, опираясь на помощь изнутри, изложено в предыдущем материале.

Но без ответа остается вопрос – будет ли разоблачение президента РФ иметь такое же резонансное продолжение? Очевидно будет. На чем основана такая уверенность?

Есть большая вероятность того, что злую шутку с путинским режимом может сыграть его же стремление к тотальному контролю, из-за чего для ведения глобальной слежки за гражданами страны начали создавать под эгидой госкорпорации «Ростех» систему хранения данных «Купол». Эта мания два года назад привела к внесению поправок в федеральные законы «О противодействии терроризму» и «О персональных данных», известных как «пакет Яровой». Новые требования с 1 июля 2018 года обязывают работающих в России операторов связи хранить весь пользовательский трафик, а также медиа контент пользователей. Эту информацию компании должны предоставлять по запросу спецслужб. Переговоры и сообщения вменено хранить 6 месяцев, а сообщения по интернету – 30 дней. Операторов обязали в течение пяти лет ежегодно увеличивать на 15% емкость хранилищ. Но это требование отложили до сентября 2021 года в соответствии с планом восстановления экономики из-за коронавируса.

В этой ситуации важным является тот момент, что данные о разговорах абонентов и их переписке должны храниться на территории России. Однако ни один из российских операторов не имеет таких мощных дата-центров внутри РФ, поэтому большую часть записанного трафика они хранят на зарубежных серверах.

Возвращаясь к теме отравления российского политика следует сказать, что где-то в недрах электронного хаба (скорей всего зарубежного) благодаря Яровой хранятся записи начала операции ФСБ, детализации дозировки и способа нанесения, уточнения способов «стирки». Биллинг членов группы показал, что в период с 12 по 19 августа их общение было очень напряженным. Кроме того, они связывались с Москвой и Институтом химико-энергетических технологий в Бийске. Срок хранения этих данных истекает в феврале 2021 года.

Скорей всего Лубянка уже позаботилась о недоступности этих записей. Но их судьба может быть не настолько трагичной. И на это косвенно указывает сразу три момента.

Первый. Черный рынок IT-услуг в России на удивление хорошо развит: информацию обо всех пассажирах авиарейса можно добыть за ₽12 тыс., данные камер наблюдения Москвы и Московской области за ₽15 тыс., детализация от мобильного оператора сотовых звонков за один день за ₽2,5 тыс., оттуда же география перемещений по вышкам за ₽4,5 тыс., подмена сим-карты за ₽40-45 тыс., установка номера по нику в Telegram за ₽15 тыс. Наконец, за сумму ₽60 – 180 тыс. можно получить полное аналитическое досье на объекта с тремя контактами, с выкачкой информации из всех баз.

Мимолетного взгляда достаточно, чтобы понять, что не составляет никакого труда и совсем недорого добыть любую нужную информацию из российских баз. Данные о переболевших ковидом москвичей были слиты в интернет в начале декабря просто ради рекламы «дырявости» российских цифровых технологий и доступности требуемых сведений. Можно предположить, что и записи «томского» трафика уже находятся далеко за пределами дата-центра.

Второе. В 2018 году в ходе расследования отравления Скрипалей один из дознавателей Руслан Левиев, основатель CIT, признался, что копию водительских прав Чепиги, которые стали зацепкой в расследовании о Мишкине, прислали анонимно. В свою очередь сканированную копию паспорта Мишкина Bellingcat получил от источника в России. Следующее предположение – за два с половиной года разовые контакты «источников из России» с международными исследователями переросли в устойчивый канал, результатом чего стала концентрация в одних руках компромата на семью Путина и всей информации о ходе покушения на Навального.

Третье. Путина подвели ближайшие люди – Бортников провалил операцию, Патрушев скрыл факт «общительности» Кудрявцева, институт в Бийске просчитался со «стиральным порошком» (все это возможно не случайно). Новое предположение – команда «источников из России» может иметь покровителей в самых верхах спецслужб и министерств.

Безусловно, ошибочно предполагать, что череда резонансных расследований в отношении Путина – это работа только ФБК и интернет-изданий. Координация извне возможна по той простой причине, что происходящее отвечает общей запросной позиции Запада. И об этом говорит еще один факт.

В апреле в разгар первой волны эпидемии практически незаметно прошло сообщение в российском телеграмм-сообществе о том, что еще до начала предвыборной кампании в США Вашингтон и Лондон, обеспокоенные возможным вмешательством РФ в американские выборы, выдвинули Путину условие конституционной реформы – его уход с поста президента сейчас, а не в 2024 году. Этот ультиматум передал в бункер Макрон, результатом чего стал форсаж со стороны Кремля «обнуления» и «цементирования».

Тогда, в начале года, это сообщение выглядело сомнительно, но сегодня оно приобретает определенную долю достоверности. В этой связи более реальным становится вывод о консолидации Запада по отношению к Путину несмотря на пандемию коронавируса.

Очевидно демократическая коалиция собралась решительно бороться не только с пандемиями вирусными, но и эпидемиями террористическими. Поэтому 2021 год скорей всего принесет продолжение «навальниады». Только во «втором сезоне» разоблачения будут иметь статус вещдоков.

Дмитрий Тор, foreignpolicy.com.ua

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