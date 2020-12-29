Что происходит с белорусским рублем? 2 29.12.2020, 8:55

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Девальвация за предпоследнюю неделю этого года стала оказалась одной из самых значительных и стремительных.

Предпоследняя неделя 2020-го стала для белорусского рубля одной из самых провальных в этом году. Девальвация к главным иностранным валютам за 4 дня этой неполной недели (даже не за 5 дней, как в полной) оказалась одной из самых значительных и стремительных: 5-й – по уровню и скорости ослабления BYN-рубля к доллару, 6-й – к евро, и 3-й – по росту стоимости валютной корзины (из 52-х прошедших недель), пишет infobank.by.

Так, доллар с 21 по 24 декабря на торгах на БВФБ подорожал на 3,28%, а евро – на 2,84%. Скорость роста курсов валют в эти дни в десятки раз превысила скорость процентного приращения даже самых доходных срочных BYN-депозитов, что заставило понервничать тех вкладчиков, кому важен долларовый эквивалент своих банковских сбережений.

Валютная корзина НБ РБ выросла в цене на 2,11%. Больше было только в мартовскую коронакризисную девальвацию и в августовскую политическую. И только российский рубль в Беларуси вырос в цене не так сильно – только на 1,13%.

Однако если смотреть с начала декабря, то все оказывается «не так страшно»: перед этой девальвацией белорусский рубль укрепился. Особенно – к заметно ослабевшему во всем мире доллару: USD упал до уровня весны 2018-го.

В Беларуси доллар к концу второй декады декабря стал самым дешевым после августовской девальвации. И теперь, после подорожания, доллар стал всего-то чуть-чуть (на 0,07%) дороже, чем в начале месяца. То есть те вкладчики, кто использовал срочные BYN-депозиты с самого начала декабря, по-прежнему остаются в хорошем выигрыше.

Зачем было регулятору НБ РБ укреплять BYN-рубль к доллару, перед тем как его резко ослабить – остается загадкой. Тем более, что каких-то явных триггеров ни для первого, ни для второго не было. О закрытии границ было объявлено заранее, как и во введении санкций, которые, к тому же, оказались совсем «беззубыми».

Хотя если посмотреть на динамику курса доллара последних нескольких месяцев, после августовской девальвации, то эти «американские горки» далеко не первые: уже не раз бывало похожее – удорожание доллара в Беларуси после его удешевления. Очевидно, на таких курсовых «качелях» можно неплохо заработать. Тем, кто эти «качели» создает сам.

Также замечена «административность» при формировании курсов в последние месяцы через управление стоимостью валютной корзины: в конце августа, в самый пик девальвации, регулятор не позволил ей стать дороже 0,3200 BYN, а в октябре – не дал корзине стать дешевле 0,3000 BYN.

«Круглые» цифры критических моментов динамики говорят об установлении коридора колебания стоимости корзины – от 0,3000 до 0,3200 BYN.

Тем не менее, после сильного ослабления BYN-рубля на предпоследней неделе 2020-го, стоимость валютной корзины оказалась наибольшей с середины сентября, составив 0,3112 BYN.

И место в указанном коридоре (0,3000 - 0,3200 BYN) для дальнейшего ее удорожания, то есть ослабления BYN-рубля в последней неделе года – еще имеется. Воспользуется ли этим регулятор, или нет – на данный момент не известно, но многое будет зависеть от поведения российского рубля – будет ли он падать к доллару в самом конце года или нет.

Но если смотреть на динамику стоимости валютной корзины с начала 2020 года, а это – четкое, несмотря на сильные колебания, ее удорожание, то среднесрочная перспектива – на 2021 год – очевидна: валютная корзина, а это значит входящие в ее состав валюты, будут только дорожать, а BYN-рубль - слабеть.

За период с начала года по 24 декабря валютная корзина подорожала на 13,6%, но доллар – на 22,8%. И это при том, что сейчас он находится далеко от пиковой (что была в конце августа) своей стоимости в Беларуси, да и сам доллар, к тому же, в мире заметно ослаб.

Евро же сейчас, после подорожания на прошлой неделе, находится почти на пике – совсем немного ниже рекордного курса, что был достигнут 4 месяца назад. И если в последнюю неделю 2020 года ослабление BYN-рубля продолжится, евро обновит свой исторический максимум. А пока что с начала года евро в Беларуси уже подорожал на 33,6%.

И даже если на последней неделе уходящего года такого же сильного роста курса доллара, как на предпоследней, в Беларуси не будет, белорусский рубль станет по итогам 2020-го самой ослабевшей валютой в СНГ и Европе.

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