Три недели, которые могут потрясти Ближний Восток Амос Харэль, «Детали»

29.12.2020, 9:04

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До инаугурации Байдена в регионе возможны два исключительных события.

20 января, в разгар предвыборной кампании в Израиле, Джо Байден вступит в должность президента США. За три с половиной недели до этого момента все еще существует возможность двух исключительных событий на Ближнем Востоке: дальнейшей эскалации конфликта с Ираном с участием Израиля и США, и сценария, который выглядит менее вероятным: прорыв в израильско-саудовских отношениях.

Зять Трампа Джаред Кушнер, посетивший на прошлой неделе Израиль в рамках улучшения отношений Израиля и Марокко, продолжает работать на саудовском направлении. В администрации уходящего президента США еще надеются на решающий прорыв во внешнеполитической сфере после соглашений между Израилем и ОАЭ, Бахрейном, Суданом и Марокко.

Это, безусловно, поможет бизнес-перспективам семьи Трампа после того, как президент покинет Белый дом, но все-таки, в основном, результат зависит от баланса отношений внутри другой семьи – королевского дома Саудовской Аравии. Монархия может предпочесть сделать такой щедрый жест следующей администрации США.

Что касается Ирана, здесь остаются в ходу две драматические версии. Одна связана с США и касается первой годовщины убийства командира спецназа «Аль-Кудс», генерала Касема Сулеймани, произошедшего 3 января сего года. Другая больше относится к Израилю, который Иран обвинил в убийстве ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в начале этого месяца.

Иранская паранойя по поводу «длинной руки "Моссада"» связана не только с такими событиями, как смерть Фахризаде. Тегеран также обеспокоен возможностью того, что ОАЭ предоставят Израилю секретную морскую базу вблизи Ирана, и тесным военным сотрудничеством между Израилем и Азербайджаном, при том, что израильские беспилотники сыграли ключевую роль в недавней войне из-за Нагорного Карабаха.

После убийства Фахризаде Израиль все еще готовится к возможному ответному удару Ирана, который может быть нанесен против израильской цели за рубежом или с помощью баллистических ракет, крылатых ракет или беспилотников из Ирака или Сирии. Интересно, что «Хизбалла» очень ясно дала понять, что не хочет участвовать в этой игре. Ее генсек Хасан Насралла скорбит о смерти иранского товарища по оружию, но не стремится взять на себя миссию отомстить за него.

В то же время анализ показывает, что Нетаниягу намеренно нагнетает атмосферу в отношениях с иранцами перед инаугурацией Байдена и ожидаемым возобновлением переговоров по пересмотру ядерного соглашения.

На прошлой неделе 11 телеканал корпорации «КАН» сообщил, что израильская подводная лодка открыто пересекла Суэцкий канал по соглашению с Египтом и продолжила движение по направлению к Персидскому заливу, посылая недвусмысленный сигнал иранцам. Затем начальник генштаба Авив Кохави пригрозил жестким ответом Ирану и его союзникам. Два дня спустя, на церемонии окончания летных курсов Нетаниягу поднял планку жесткой риторики еще выше, заявив, что Израиль не позволит Ирану получить ядерное оружие.

Тем временем Палестинская администрация прилагает все усилия, чтобы наладить отношения с администрацией Байдена и донести до нее свои пожелания относительно возможности возобновления мирного процесса. Израильский премьер сознательно придерживается противоположного подхода. Даже после объявления четвертых всеобщих выборов за два года глава правительства по-прежнему озабочен тем, чтоб узаконить форпосты поселенцев на Западном берегу.

Парадоксально, но люди, также продвигающие такой шаг, это два министра из «Кахоль-лаван» – Михаэль Битон и Омер Янкелевич, которые получили свои портфели благодаря голосам сотен тысяч левоцентристски настроенных избирателей. Символический финальный жест недолговечной иллюзорной партии.

Возможно, некоторой компенсацией этому является поддержка, которую министр по стратегическим вопросам Битон оказал уходящему в отставку гендиректору Ронену Манелису, призвавшему к роспуску этого излишнего министерства. Вряд ли, конечно, Нетаниягу прислушается к этим заявлениям. Человек, назначивший Зеэва Элькина министром водных ресурсов и высмеявший эту должность, когда тот ушел из «Ликуда», без малейших колебаний создаст «министерство горячей воды», если от этого будет зависеть его выживание после выборов.

Амос Харэль, «Детали»

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