«Узурпатор оказался в роли неудачника, который провалил буквально все» 1 29.12.2020, 9:36

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Фото: «Белсат»

Организация уличных процессов вышла из стадии индустриальной эпохи и получила новейшие технологии 21-го века.

Итак, 2020 год завершается в Беларуси на фоне второй волны эпидемии коронавируса, малоснежной зимы, рекордных цен на природный газ. В то же время праздника в республике не ощущается, что понятно: сложно водить хоровод в окружении силовиков вокруг елочки в концлагере, пишет известный российский политолог Андрей Суздальцев в своем блоге politoboz.com

Можно с полным основание утверждать, что Лукашенко с августа проводит против белорусского народа карательную операцию. При этом ненависть к Лукашенко и его опричникам, естественно, никуда не делась.

Впервые за четверть века возникло понимание того, что в реальности против Лукашенко продолжает выступать только народ – жители крупных городов и белорусской столицы. Центр борьбы с режимом переместился на окраины. Протесты постепенно переформатировались в своеобразные районные и даже дворовые «пятиминутки», которые отказываются вне поля зрения силовиков, но играют важную роль для демонстрации сохранения протестных настроений среди населения.

Можно утверждать, что организация уличных процессов вышла из стадии индустриальной эпохи, а получила новейшие технологии 21 века. Появились и первые победы: протесты стали ближе к народу, он их видит под своими окнами, а потерь стало меньше. Силовики Лукашенко стали проигрывать сначала во времени, а следом уже в пространстве.

Итоги 2020 года

К концу 2020 года белорусский политический кризис никуда не делся. Лукашенко и его хунта остаются в политической изоляции на внутреннем политическом поле и в стадии «изгоя» на мировой арене. У Лукашенко нет согласованного с обществом плана выхода из кризиса, он продолжает навязывать собственную волю и собственное видение формата своего сохранения у власти. Однако для столь массированного давления в 2021 году действующему белорусскому президенту потребуются огромные ресурсы.

Москва продолжила сокращение дотирования белорусской экономики. Цены на газ в 2021 году сохранились на уровне уходящего года. Цена на российскую нефть остается в рамках продолжающегося в РФ «налогового маневра» в нефтедобыче. Иными словами, Москва, за исключением «пожарного» кредита в 1,5 млрд. долларов, ничего не изменила в своем подходе к Беларуси, обозначившемся в 2019 году.

Белорусский кризис никуда не делся. Белорусские власти потеряли контакт с народом, они нелегитимны, руководство страны состоит из политических маргиналов. Но самое главное, что для Москвы Лукашенко оказался в роли коррумпированного неудачника, который, имея четверть века невероятную и безусловную финансово-ресурсную поддержку, провалил буквально все, даже то, что провалить было просто невозможно. Сейчас Лукашенко боится провести даже конституционный референдум, так как прекрасно понимает, что этим он спровоцирует невероятную волну ненависти, с которой не справится ни один ОМОН.

Важнейший итог 2020 года – потеря белорусским народом старых бесплодных иллюзий и надежд на то, что кто-то за белорусов все продумает, решит, сделает, сдвинет, выгонит и создаст… Гражданам республики впервые в истории придется решить свою судьбу собственными силами. Без Москвы и России.

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