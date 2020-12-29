В Беларуси началась вакцинация населения сомнительным российским препаратом «Спутник V» 4 29.12.2020, 9:52

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В страну прибыла первая партия вакцины из РФ.

В Беларусь прибыла первая партия российской вакцины «Спутник V». Министерство здравоохранения объявило о начале вакцинации в стране, сообщает официальный телеграм-канал ведомства.

— Сегодня у нас начнется новый этап — массовая вакцинация против COVID-19. Первыми будут вакцинированы медицинские работники, педагоги и те специалисты, которым в силу особенностей профессии приходится много контактировать с людьми. Вакцинация будет проводиться в добровольном порядке, — объявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Он добавил, что в Беларуси создана система хранения вакцины, позволяющая соблюдать холодовую цепь, также закуплено специальное медицинское морозильное оборудование, позволяющее транспортировать вакцину.

Глава Минздрава Беларуси поблагодарил российскую сторону «за активное взаимодействие и стратегическое сотрудничество в решении этого вопроса».

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что Беларусь стала первым зарубежным государством, официально зарегистрировавшим вакцину.

— Сегодня Беларусь также стала первой страной, где начинается широкая вакцинация населения препаратом «Спутник V». Следующим этапом сотрудничества РФПИ и партнеров станет организация выпуска готовой формы вакцины в Беларуси, что существенно упростит логистику, позволит ускорить темпы вакцинации и расширить профилактику заболевания.

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