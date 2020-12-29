Елена Левченко: Мы все – люди года 3 29.12.2020, 10:20

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Елена Левченко

Беларусь шагает во что-то новое.

Баскетболистка Елена Левченко, ставшая наряду с Ольгой Хижинковой и Александрой Герасименей человеком года по версии журналистов «Прессбола», поделилась мнением об этом звании, а также о роли спортсменов в свете последних событий в Беларуси, пишет «Трибуна».

– Немецкому изданию «Zeit» вы сказали, что роль спортсменов в обществе усиливается, появляются лидеры мнений. Почему так происходит?

– Мы шагаем во что-то новое. Весь мир шагает, включая США. Леброну Джеймсу в эфире «Fox News» сказали заткнуться и вести мяч: shut up and dribble! Спортсмены заговорили, потому что им все время затыкали рты. Но если в США можно свободно выражать мнение, то в Беларуси ситуация иная. К тому же у нас многие думают, что спортсмены туповатые, что они ничего не знают, кроме спорта. Говорят: вы лезете в политику, а должны заниматься своим делом. Но правильно сказал Виталий Гурков: в нашей стране в политике даже зефир. Каждый человек имеет право выражать свое мнение, так прописано в конституции. Объединившись, мы, спортсмены, это и делаем. Обретаем свой голос и понимаем, что способны быть больше, чем просто спортсменами.

– На сайте «Прессбола» в опросе на «Человека года» можно было голосовать только за одного кандидата, и вы выиграли с колоссальным отрывом. Есть объяснение такой впечатляющей поддержки?

– Мне очень приятно, правда. Но я не сделала чего-то специфического. Это заслуга всех ребят, которые не побоялись подписать письмо с требованиями к власти, которые были и остаются свободным и правдивым. Мы все – люди года.

– Сами-то за кого голосовали?

– Из тех, кто был в номинантах, за Николая Козеко. Статусного тренера, который добился всего на своем поприще и был честным, не боялся высказываться, – сказала Левченко.

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