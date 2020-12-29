Медики рассказали, можно ли смешивать пиво с водкой за новогодним столом 4 29.12.2020, 10:29

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Названы допустимые и нежелательные сочетания алкогольных напитков.

Среди алкогольных напитков есть те, которые более или менее сочетаются между собой, и те, которые смешивать категорически нельзя.

Такое мнение в беседе с корреспондентом агентства «Минск-Новости» высказала заведующая наркологическим отделением Минского областного клинического центра «Психиатрия-Наркология» Татьяна Маттар.

— К примеру, вино, в том числе игристое, с водкой нельзя смешивать. При этом не имеет значения, в одном бокале или начинать застолье с шампанским, а продолжать — с водкой. У этих спиртных напитков разные основы. Они — абсолютные противоположности! — отметила Т. Маттар. — Плохое сочетание «коньяк — пиво». Выпьете, будет плохо — гарантировано! А вот пиво с водкой более или менее организмом переваривается, и такой коктейль не позволит быстро захмелеть.

— Какой такой коктейль?

— Если начнете застолье с пива, а потом, если посиделки долгие, выпьете немного водки.

Говоря о количестве выпитого во время застолья, Т. Маттар предупредила, что, если переборщите с дозой алкоголя, а она у каждого своя, то неминуемо будет интоксикация организма. Со всеми вытекающими последствиями: и головная боль, и тошнота, и рвота, и головокружение, и тахикардия…Словом, вместо яркого праздника — отравление организма.

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