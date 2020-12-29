Кейс Воробья: у «прикорытных» бизнесменов сделки будут срываться 3 29.12.2020, 10:36

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Санкции против режима работают.

Когда были приняты новые санкции ЕС, было много критики, что они символические, вообще не работают и просто «подарок диктатору». Но тут хорошие новости пришли из Украины — местный Нацбанк отказал кошельку Лукашенко Николаю Воробью в покупке БТА-банка. Банк ему был необходим для отмывания денег, заработанных в Беларуси с помощью близости к Лукашенко, пишет телеграм-канал nexta_live.

Причем Воробью, попавшему в санкционный список ЕС, не помогли ни связи с Андреем Ермаком, главой Офиса президента Украины, ни разрешение на покупку банка от их Антимонопольного комитета. Пособники режима Лукашенко стали настолько токсичными, что от их грязных денег отказываются даже ближайшие соседи.

Николай Воробей обладает большим пулом активов в Украине и тесно сотрудничает с кумом Путина Виктором Медведчуком. Наличие такого токсичного партнера вряд ли кого обрадует. И бизнес по торговле нефтепродуктами на высокомаржинальном украинском рынке, пополнявший карманы Лукашенко, подпадает под удар.

История с банком и Воробьем — только начало, санкционное давление будет нарастать, в списки будут попадать новые персоналии. У прикорытных бизнесменов сделки продолжат срываться, партнеры будут убегать, а Лукашенко — терять остатки волос. Не переключаемся, и давим дальше!

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