В ноябре 2020 в Могилеве умерло в 1,8 раз больше людей, чем в ноябре 2019

В ноябре 2020 в Могилеве умерло в 1,8 раз больше людей, чем в ноябре 20196
- 29.12.2020, 10:42
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Данные, которые делают несостоятельной официальную статистику по COVID-19.
В ноябре 2020 года в Могилеве умерло в 1,8 раз больше людей, чем в ноябре 2019. Могилевский ЗАГС — единственный в стране, который публикует такую статистику по смертности, сообщает «Еврорадио».
Так, за ноябрь 2020 года умерло 577 человек, а в прошлом году за аналогичный период — 320. Разницу в 257 человек сложно объяснить чем-либо кроме последствий пандемии COVID-19.
По официальной статистике Минздрава, за ноябрь по всей Беларуси от коронавирусной инфекции скончались 177 человек.