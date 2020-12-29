Названы фамилии силовиков, готовивших провокацию против Сергея Тихановского 62 29.12.2020, 10:58

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Сергей Тихановский

Фото: Василий Молчанов/«Белсат»

Приказ был отдан лично бывшим министром внутренних дел Караевым.

В распоряжение BYPOL попали материалы, подтверждающие политическую мотивированность возбуждения уголовного преследования Тихановского Сергея Леонидовича и его соратников.

Задолго до непосредственного задержания в отношении Тихановского С.Л. и членов его команды в связи их общественно-политической деятельностью ГУБОПиК была начата разработка в рамках дела оперативного учета, находившегося в производстве старшего оперуполномоченного 2-го отдела 3-го управления Тарасика Ивана Александровича. Общее руководство данной разработкой осуществлялось начальником 3-го управления Бедункевичем Михаилом Петровичем.

Схема вымышленной преступной группы Тихановского от ГУБОПиК

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По результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий какие-либо правовые основания для возбуждения уголовного дела в отношении Тихановского С.Л. получены не были. В связи с этим последовало решение об организации против него провокации. Приказ об этом был отдан лично бывшим министром внутренних дел Караевым Юрием Хаджимуратовичем.

С указанной целью была разработана оперативная комбинация, главная роль в реализации которой принадлежала, как сообщалось нами ранее, проститутке по кличке «Ламбада», сотрудничавшей на конфиденциальной основе с оперуполномоченным Тарасиком И.А.

Непосредственный контроль по реализации комбинации 29.05.2020 осуществлялся первым заместителем министра внутренних дел Казакевичем Геннадием Аркадьевичем с выбытием его на место в г. Гродно.

В результате указанных преступных действий названных лиц Тихановский С.Л. уже 7 месяцев как незаконно удерживается в местах содержания под стражей по сфабрикованному уголовному делу.

Общая картина устроенной провокации (обведены предполагаемые участники)

Данное уголовное дело возбуждено Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета по указанию начальника управления Следственного комитета Республики Беларусь по Гродненской области Шандоровича Олега Станиславовича. Через считанные сутки дело принял к производству центральный аппарат Следственного комитета.

В Минск уголовное дело доставлялось вооруженным кортежем в составе трех автомобилей: ГАИ, дежурной части УСК по Гродненской области, а также ГУБОПиК.

По распоряжению бывшего первого заместителя Председателя Следственного комитета Волкова Алексея Александровича руководителем следственной группы был назначен заместитель начальника главного следственного управления – начальник управления по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности Агафонов Александр Дмитриевич.

Прокурорский надзор за ходом расследования осуществляет Генеральная прокуратура в лице прокурора управления по надзору за исполнением законодательства Следственным комитетом Куприка Ильи Сергеевича (сын генерал-майора Куприка Сергея Михайловича – заместителя начальника Объединенного штаба ОДКБ) и начальника данного управления Беспаленкова Константина Владимировича. Санкции прокурора по делу, в том числе на продление срока содержания под стражей обвиняемых, проведение обысков, оформляются через курирующего их работу заместителя Генерального прокурора Дыско Геннадия Иосифовича, а на проведение оперативно-розыскных мероприятий по делу оперативного учета – заместителя Генерального прокурора Горы Дмитрия Юрьевича.

Выдержка из ЕГБДоП

За проявленное усердие по службе старший оперуполномоченный Тарасик И.А. повышен до должности заместителя начальника 1-го отдела 3-го управления ГУБОПиК, начальник 3-го управления Бедункевич М.П. до должности заместителя начальника ГУБОПиК.

Тарасик И.А. (слева) и Бедункевич М.П.

Первый заместитель Председателя Следственного комитета Волков А.А. назначен Председателем Государственного комитета судебных экспертиз, а на его место поднялся бывший начальник УСК по Гродненской области – Шандарович О.С.

Волков А.А. (слева) и Шандарович О.С.

И самое главное – опубликована речь Караева Ю.Х. о том, почему следовало сфабриковать уголовное дело в отношении Тихановского С.Л.:

«Хорошо, что его (Сергея Тихановского — ред.) хлопнули. Жалею только, что поздно. Хотя вы же в октябре мое внимание на это обращали. Мы с комитетовскими работали вместе. И хорошо, что у всех мудрости хватило хоть когда-то его увидеть и хлопнуть. Пусть вопит весь мир: - «По пределу, по беспределу»… Он опаснее всех этих Бабариков. Он разрушитель государства. Нет на него статьи - надо придумать и посадить его надолго. Пусть там сидит! Пусть сдохнет там!».

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